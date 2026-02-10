Educaciòn: Funcionarios se capacitaron en herramientas de Inteligencia Artificial

El Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba llevó adelante una Formación Interna para Funcionarios en Herramientas de Inteligencia Artificial, con el objetivo de potenciar la gestión institucional a partir de la incorporación estratégica de tecnologías emergentes. La capacitación se realizó en dos encuentros presenciales, los días 4 y 6 de febrero, en dependencias de la Secretaría de Innovación, Desarrollo Profesional y Tecnologías en Educación.

Durante la propuesta formativa, las y los participantes exploraron y experimentaron con diversas herramientas basadas en inteligencia artificial, orientadas a la organización de tareas, el análisis de información en distintos formatos y lenguajes, la producción de contenidos, la optimización de procesos, la investigación y el fortalecimiento de la comunicación institucional, entre otros aspectos clave para la gestión pública.

En ese marco, se abordó el funcionamiento de estas tecnologías desde una perspectiva crítica, promoviendo la reflexión sobre sus desafíos, potencialidades y riesgos, así como la necesidad de un uso ético, responsable y contextualizado en el ámbito estatal.

“La modernización del Estado también implica incorporar nuevas tecnologías para mejorar cómo gestionamos la educación”, afirmó el ministro de Educación, Horacio Ferreyra.

La capacitación contó con la participación de 80 funcionarios y funcionarias del Ministerio de Educación, pertenecientes a equipos de prensa y comunicación, áreas administrativas y equipos técnicos, lo que permitió promover una mirada transversal sobre la aplicación de la inteligencia artificial en la gestión pública.

La formación fue organizada por la Dirección General de Tecnología en la Educación, a través del programa TecnoPresente, y estuvo a cargo de Juan Vedovato y Marina Pindar, con la participación especial de Pablo Cabral, integrante del equipo de Comunicación y Prensa de la cartera educativa.

Al respecto, la secretaria de Innovación, Desarrollo Profesional y Tecnologías en Educación, Gabriela Peretti, señaló: “Incorporar herramientas de inteligencia artificial en la gestión cotidiana nos permite mejorar la organización del trabajo, optimizar tiempos y fortalecer los procesos de toma de decisiones, siempre desde una mirada ética, responsable y al servicio de una educación pública de calidad”.

Por su parte, el director general de Tecnología en la Educación, Gabriel Scarano, sostuvo: “La incorporación de la inteligencia artificial en la gestión educativa es una decisión política que requiere conducción, criterio y responsabilidad. Desde el Ministerio de Educación promovemos una formación que no se limita al uso de herramientas, sino que fortalece capacidades para gobernar la tecnología, comprender sus impactos y garantizar que su implementación esté siempre al servicio del interés público y del derecho a la educación”.

La formación tendrá continuidad durante el mes de febrero con una propuesta destinada a áreas de supervisión escolar y equipos técnicos, y durante el primer semestre del año se extenderá a equipos directivos y docentes del sistema educativo provincial.