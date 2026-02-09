El Gobierno de Córdoba fortalece educación inicial Sala de 3 en contextos rurales

En el marco del Plan de Desarrollo Educativo Provincial 2024–2027, con proyección a 2033, el Gobierno de Córdoba continúa fortaleciendo la educación inicial como un eje estratégico del derecho a la educación, con especial énfasis en la universalización de la Sala de 3 Años en contextos rurales.

La política educativa provincial ha avanzado de manera sostenida en la ampliación del nivel inicial, a partir de la obligatoriedad de las salas de 5 y 4 años, y actualmente prioriza el acceso de niñas y niños de 3 años a propuestas educativas de calidad desde el inicio de la escolaridad obligatoria.

En este sentido, el ministro de Educación de la Provincia, Horacio Ferreyra, señaló: “Esta política expresa una decisión concreta del Estado provincial de llegar con educación inicial a cada rincón de Córdoba. En el ámbito rural, universalizar la Sala de 3 Años implica organizar la escuela, los recursos y el acompañamiento necesario para que ninguna familia quede fuera del sistema educativo desde el inicio.”

La universalización de la Sala de 3 años en escuelas rurales permite garantizar igualdad de oportunidades educativas en todo el territorio provincial, beneficiando especialmente a las infancias que residen en zonas alejadas de los grandes centros urbanos.

En estos contextos, el nivel inicial cumple un rol central en el desarrollo de la alfabetización temprana, la autonomía, la socialización y el pensamiento creativo, a través de propuestas pedagógicas acordes a la edad y al entorno.

Escuelas Rurales

Asimismo, la educación inicial en ámbitos rurales presenta características específicas vinculadas al trabajo en aulas plurinivel y a la organización flexible de la enseñanza, lo que habilita prácticas pedagógicas situadas, innovadoras y enriquecedoras, orientadas a acompañar el desarrollo integral de cada niño y niña.

Cronograma de inscripciones

En este marco, el Ministerio de Educación informa que a partir del 18 de febrero las familias que viven en zonas rurales de la provincia podrán acercarse a la escuela primaria rural más cercana a su domicilio para realizar la inscripción de niñas y niños de 3 años al ciclo lectivo 2026.

El ingreso al nivel inicial constituye un hito fundamental en la trayectoria educativa, ya que marca el inicio del recorrido por la escolaridad obligatoria y favorece el acompañamiento temprano de las trayectorias escolares.

Ante cualquier consulta, las familias pueden comunicarse al correo: coordinacion.rural@me.cba.gov.ar.