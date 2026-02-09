Programa Ciudades de la Educación sumará 100 localidades en el año 2026

El ministro de Educación de la Provincia de Córdoba, Horacio Ferreyra, encabezó una reunión de trabajo y planificación junto a equipos de la Red de Innovación Local y la Fundación Varkey, en el marco de la presentación del Programa Ciudades de la Educación – edición 2026.

La propuesta este año sumará 100 nuevas localidades para potenciar el rol de los Gobiernos locales en el sistema educativo provincial, construyendo políticas públicas en diálogo permanente con la política educativa provincial y con un fuerte anclaje territorial.

Del encuentro participó también la secretaria de Coordinación Territorial, Nora Bedano, junto a referentes de ambas organizaciones que expusieron los principales lineamientos del programa y los desafíos previstos para el próximo año.

Al respecto, Ferreyra destacó: “Creemos firmemente que la educación se construye con fuerte anclaje en el territorio. Este programa refuerza una idea central de nuestra gestión: el rol estratégico de los gobiernos locales como protagonistas del desarrollo educativo, en articulación con la política provincial y con una mirada integral sobre las trayectorias de niñas, niños y jóvenes”.

En esta nueva etapa, el programa acompañará de manera directa a las 100 ciudades que participaron durante 2024 y 2025, junto a las otras 100 nuevas localidades que se incorporan este año.

Asimismo, el trabajo tendrá un alcance indirecto sobre los 402 municipios y comunas de la provincia de Córdoba que integran las Coordinaciones Locales de Educación, a través de instancias de capacitación y fortalecimiento de capacidades locales.

Por su parte, Eduardo Viñales, coordinador del programa Ciudades de la Educación de RIL, señaló: “Trabajar junto a la Provincia de Córdoba nos permite escalar una experiencia que pone a la educación en el centro de la agenda local, acompañando a intendentes y equipos técnicos con herramientas concretas para planificar, gestionar y tomar decisiones con impacto real en cada comunidad”.

La continuidad y ampliación del Programa Ciudades de la Educación es posible gracias a la decisión del gobernador Martín Llaryora, que permite sostener un acompañamiento personalizado, focalizado y en territorio, entendiendo a la educación como un factor clave para el desarrollo local y el fortalecimiento de las comunidades.

De la reunión participaron además Inés Insua, líder del proyecto Ciudades de la Educación; Florencia Pérez, directora de Liderazgo Político Educativo de Fundación Varkey; y Silvia Longo, coordinadora de RIL en el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba.