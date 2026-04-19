Accidente provocó la muerte de un espectador en el Rally Sudamericano. Se suspendió la carrera

El hecho ocurrió durante un tramo del evento. Otra persona resultó herida y fue asistida. La competencia fue suspendida._

En horas de la mañana, personal policial tomó intervención en un grave incidente registrado durante el desarrollo del Rally Sudamericano Codasur, en el sector de paraje Julio César.

Según se informó, un vehículo de la competencia, se despistó e impactó contra dos personas que se encontraban como espectadores.

Como consecuencia del siniestro, un joven, oriundo de la ciudad de Córdoba, falleció en el lugar a raíz de politraumatismos, según diagnóstico del personal médico interviniente. En tanto, una mujer resultó herida y fue trasladada a un centro de salud, donde permanece en observación.

Tras lo ocurrido, las autoridades dispusieron la suspensión inmediata del evento deportivo. Se investigan las circunstancias del siniestro.