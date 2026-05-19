Acreditaron beneficio a beneficiarias del Programa «Cuarto Mes de Licencia por Maternidad»

La Secretaría de la Mujer del Ministerio de Desarrollo Social y Promoción del Empleo de la Provincia, informa que ya acreditaron el pago correspondiente a abril del Cuarto Mes de Licencia por Maternidad.

El monto que percibirán las 137 beneficiarias alcanza hasta dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles, esto es hasta $715.600, lo que significó una inversión provincial en abril de $95.835.377.

Una iniciativa del Gobierno de Córdoba mediante la Ley Provincial N° 10.341, busca acompañar a las mamás y fomentar el vínculo con sus bebés.

Para quienes al inscribirse declararon cobrar en el Banco de Córdoba, el pago se acreditará durante las 24 horas hábiles. En tanto, para quienes declararon percibir el pago en bancos privados, el impacto de la acreditación puede tardar entre 48 y 72 horas.

Cuarto Mes de Licencia por Maternidad

Conforme a la Ley Provincial N° 10.342 otorga este subsidio que consiste en la extensión –a cargo del Gobierno de Córdoba- de la licencia ordinaria por maternidad contemplada en la legislación vigente, por un período de un mes a contar desde la finalización de dicha licencia, a trabajadoras en relación de dependencia del sector privado y personal de casas particulares

El trámite de carga de documentación debe hacerse a través de CiDi nivel 2, dentro de los 30 días del nacimiento de la/el bebé y hasta el último día de la licencia ordinaria otorgada.

Por consultas, comunicarse al 351-6506210.