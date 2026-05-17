ECODAIC: Nueva capacitación en procuración de órganos y tejidos para transplante

Durante el mes de mayo, se lleva adelante una nueva edición de la capacitación en procuración de órganos y tejidos para trasplante, dirigida a estudiantes del último año de la carrera de Medicina de la Universidad Católica de Córdoba (UCC).

Se trata del curso “Procuración de órganos y tejidos para trasplante”, dictado por especialistas del Ente Coordinador de Ablación e Implante de Córdoba (Ecodaic), dependiente del Ministerio de Salud.

El programa está diseñado específicamente para alumnos que cursan su Práctica Final Obligatoria (PFO). Tiene una carga de 10 horas teóricas distribuidas en cinco encuentros, concluyendo con una evaluación integral.

Al respecto, la directora del Ecodaic, Romina Quiroga, destacó la necesidad de fortalecer tanto la formación científica como la sensibilización de los equipos de salud en el marco normativo actual.