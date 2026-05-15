Inscripciones abiertas: Programa Provincial de Protección de la Embarazada y su Bebé

El Ministerio de Salud recuerda a la comunidad que se encuentran abiertas las inscripciones para el Programa Provincial de Protección de la Embarazada y su Bebé.

Esta iniciativa está destinada al acompañamiento integral de personas gestantes o puérperas (hasta 45 días después del parto) sin obra social, y de niñas y niños hasta los tres años de vida en toda la provincia de Córdoba.

El objetivo del programa es promover el acceso oportuno a los controles de salud para garantizar un seguimiento adecuado del embarazo, fortalecer el cuidado preventivo y brindar acompañamiento personalizado en los casos de alto riesgo.

La inscripción se realiza a través del Formulario Único de Postulantes, disponible de manera online en: Formulario Único de Postulante (FUP). Para completar el trámite, es necesario contar con Ciudadano Digital (CiDi) nivel 1.

Quienes tengan dificultades para acceder o completar el formulario pueden solicitar asistencia a través de WhatsApp o llamadas a los siguientes números del Programa: 3517070045, 3518191368, 3518919758, de lunes a viernes de 8 a 16.

Beneficios del Programa

Entre los beneficios de esta iniciativa se incluyen el seguimiento personalizado en el primer nivel de atención y turnos protegidos para embarazos de alto riesgo.

Además, las personas inscriptas pueden acceder al boleto de transporte público gratuito, a la Asignación por Embarazo Córdoba de 375.000 pesos divididos en tres pagos trimestrales de 125.000 pesos, alimentación saludable, entrega mensual de leche entera fortificada durante el embarazo y un ajuar completo para acompañar los primeros meses de vida del bebé.

Maternando: acompañamiento integral para personas gestantes

En el marco de esta política sanitaria, se realizan mensualmente las jornadas “Maternando”. Se trata de encuentros socio-sanitarios diseñados para transformar el control de salud en una experiencia educativa y participativa.

La propuesta busca transformar el control de salud en una experiencia cercana, educativa y participativa, que facilita el acceso a controles y promueve hábitos saludables, además de fortalecer el vínculo de la comunidad con el sistema sanitario.

Uno de los principales objetivos de estas jornadas es completar el carnet perinatal, herramienta fundamental para registrar controles, vacunas y estudios necesarios durante el embarazo.

A través de distintas postas sanitarias se promueve el seguimiento garantizado de controles, vacunas y estudios para un parto seguro, la detección temprana de riesgos y situaciones que requieran atención especializada y la participación activa de las personas gestantes mediante propuestas recreativas e incentivos vinculados al cuidado de la salud.

Alcance provincial

Desde su creación en 2016, el Programa de Protección de la Embarazada y su Bebé acompañó a 111.542 personas gestantes en toda la provincia, garantizando acceso a controles y cuidado integral.

Bajo la órbita del Ministerio de Salud, desde septiembre de 2022 se registraron 69.542 nuevas inscripciones, mientras que en lo que va de 2026 ya se incorporaron 6.157 beneficiarias, reafirmando el compromiso con la captación temprana y el seguimiento oportuno del embarazo.