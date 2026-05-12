RAAC llevó a cabo 2° Conversatorio abierto «Hablemos a la Comunidad»

El pasado viernes por la noche, la Red Asistencial de las Adicciones Brinkmann llevó a cabo el segundo conversatorio abierto «hablemos en Comunidad», en el Nodo Barrial Argentina 2000.

Un espacio de encuentro y diálogo, donde el equipo de la RAAC compartió con los presentes como viene trabajando durante este 2026.

También se reflexionó con todos los presentes sobre el acompañamiento y la prevención del consumo en nuestra comunidad, fortaleciendo de esta manera el trabajo en red. Este encuentro contó también con testimonios de integrantes del Taller de Laborterapia, quienes aprovecharon la oportunidad para realizar una venta de tortas asadas.

Encabezaron la jornada la Secretaría de Salud Dra. Laura Cravero junto a profesionales de la RAAC.

Este tipo de encuentros continuarán durante los próximos meses.