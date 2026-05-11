Zoonosis: Recomiendan medidas preventivas por impacto de Fiebre Hemorrágica Argentina

El Ministerio de Salud, a través del Departamento de Zoonosis, recomienda a la población las medidas de prevención para reducir el impacto de la Fiebre Hemorrágica Argentina (FHA) en la provincia de Córdoba, ante el inicio del período del año en el que suele registrarse un aumento estacional de la actividad del virus.

La principal medida es la aplicación de la vacuna Candid#1, que consiste en una dosis única. Esta inmunización forma parte del Calendario Nacional de Vacunación y está indicada para personas entre 15 y 60 años, que viven o trabajan en los siguientes departamentos: General Roca, Juárez Celman, Marcos Juárez, Roque Sáenz Peña, Río Cuarto, General San Martín, Tercero Arriba y Unión.

La vacuna no debe aplicarse a mujeres embarazadas o que estén amamantando, ni a personas con inmunosupresión, con enfermedades agudas o crónicas descompensadas.

Tampoco se recomienda colocar la inmunización a quienes hayan recibido en el último mes otras vacunas o gammaglobilina.

Es importante mencionar que, las personas que reciban la aplicación de Candid#1, durante el mes siguiente no podrán colocarse otra vacuna ni gammaglobilina.

Además de esta inmunización, a los trabajadores rurales se les recomienda realizar una higiene cuidadosa, principalmente de las manos, cada vez que haya frecuentado lugares donde puedan vivir los roedores; usar calzado cerrado y ropa que cubra todo el cuerpo cuando concurra al campo; usar guantes al trabajar, en especial al manipular partes de maquinarias agrícolas.

Por otra parte, se recomienda mantener desmalezados los alrededores de la vivienda y realizar el control de roedores en el ámbito doméstico y peridoméstico para evitar su presencia. También, hervir las verduras recolectadas, conservar los alimentos en recipientes cerrados y evitar introducir tallos, hojas o granos en la boca.

Audio: María Eugenia Vittori, Área de Epidemiología.

Sobre la FHA

Se trata de una enfermedad viral aguda grave, causada por el virus Junín. Se manifiesta en una extensa región que abarca parte de la provincia de Buenos Aries, Santa Fe, Córdoba y La Pampa; y afecta fundamentalmente a pobladores o trabajadores rurales, donde habitan las especies de roedores silvestres (Calomys musculinus) que actúan como reservorio del virus.

Esta especie de roedor construye sus nidos en los campos cultivados, en malezas del borde de los alambrados, vías férreas, aguadas de los molinos, bordes de ríos, arroyos y banquinas de los caminos que atraviesan las localidades.

El virus se encuentra presente en la saliva, la orina y la sangre de estos roedores y el hombre se contagia al estar en contacto con el medio ambiente contaminado. Las posibles puertas de entradas del virus Junín al organismo humano se da a través de pequeñas heridas de la piel o mucosas. El contagio interhumano es excepcional.

Síntomas

La enfermedad se caracteriza por fiebre y alteraciones de la sangre, neurológicas, renales y cardiovasculares que, sin tratamiento, puede evolucionar hacia la muerte en un lapso de una a dos semanas.

El comienzo es inespecífico, con decaimiento, falta de apetito, dolor de cabeza y fiebre moderada. A los días se agregan dolores musculares, articulares, en el abdomen y detrás de los ojos, mareos, náuseas y vómitos.

Pueden presentarse hemorragias en nariz o encías. Los signos neurológicos frecuentes son irritabilidad, somnolencia y temblores.

Ante la presencia de alguno de estos síntomas, los cuales se pueden confundir con otras enfermedades como dengue, se recomienda concurrir al centro de salud más cercano.