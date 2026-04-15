Actis participó de acto de entrega de aportes a Productores

La Provincia continúa invirtiendo en infraestructura, seguridad rural y producción sostenible

El intendente municipal Mauricio Actis participó en San Francisco de una importante entrega por parte del Ministerio de Bioagroindustria de la provincia.

En la Sociedad Rural San Francisco, se entregaron aportes correspondientes al programa de Buenas Prácticas Agropecuarias (BPAs).

El ministro Sergio Busso destacó el compromiso de nuestros productores agropecuarios con el desarrollo de nuestras comunidades, y entregó los fondos a productores brinkmanenses.

*Trabajo con los Consorcios*

El Consorcio Regional N°8 recibió oficialmente una retroexcavadora a oruga. Y el Consorcio caminero de Porteña recibió en comodato una motoniveladora.

*Más seguridad para el campo*

La División de Policía Rural recibió dos camionetas 0 km. Una quedará en el puesto de Balnearia y otra en el puesto de Brinkmann que funciona en la sede de la Cooperativa La Flor. Con estas nuevas unidades -adquiridas a través del Fondo de Desarrollo Agropecuario (FDA) y que cuentan con kit de intervención para contener incendios rurales, malacate, luces accesorias, nuevas balizas y enganche para tráiler- se refuerza la presencia de la policía en nuestros campos.