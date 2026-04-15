Centro Social: Recorrieron obras en el año del 85° aniversario

Centro Social y Deportivo Brinkmann celebra en este 2026 su 85° aniversario. Por este motivo, recientemente se anunció la fecha del festejo central el 5 de septiembre. Por ello, a lo largo de todo el año, se llevarán a cabo diferentes eventos, más allá de las variadas actividades habituales de cada una de las disciplinas.

En ese marco, el pasado sábado 11, dirigentes de Comisión Directiva, como así también de Asociación Mutual, Fundación Construirnos, Instituto Educativo y Ex Presidentes, recorrieron las instalaciones, donde dieron a conocer las múltiples obras que se están concretando, para ser inauguradas en el transcurso de este año especial.

Entre otras obras, se llevan adelante reformas en dependencias del Instituto Educativo como nueva sala de Profesores, el nuevo espacio para la Gimnasia Deportiva y Karate (en las ex canchas de Bochas), y una amplia sala para usos múltiples que ejecuta la Asociación Mutual.

También comenzaron en el salón de la sede social, los arreglos del techo, y a partir de allí diferentes trabajos para dejarlo en las mejores condiciones para la celebración del día 5 de septiembre.

Finalmente en la “Ciudad Deportiva” visitaron el nuevo espacio que tendrá Centromanía en el mismo ingreso al predio, el cerramiento de las canchas de Padel, un buffet en el sector de la cancha de hockey, y el casi terminado Gimnasio para todas las disciplinas deportivas del club, que lleva adelante la subcomisión de fútbol infantil.

Una jornada muy positiva para toda la Familia Rojinegra, y que seguramente se repetirán a lo largo del año.