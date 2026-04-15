Fundación Construirnos: Aprobaron todos los puntos del orden de la Asamblea

En el inicio de la noche del lunes 13 de abril, en su sede social de Av. Brinkmann 459, encabezada por su presidente, Federico Díaz, los asociados de la entidad trataron el Orden del Día establecido, el que fue seguido por los asambleístas con sumo interés.

Se abordaron los temas de rigor legal, como la lectura del acta anterior y la designación de dos socios para que firmen el acta, para pasar -posteriormente- al eje central de las asambleas: la consideración de la Memoria y el Balance General, con el detalle de todos los tópicos contables correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2025.

Iniciada la presentación de parte del presidente que, en nombre del Consejo de Administración, expuso la memoria, destacó entre sus aspectos que, al cierre del ejercicio culminado se contaba con 304 planes suscriptos, un número sumamente importante, logrado gracias a un trabajo y esfuerzo sostenido del órgano directivo y el grupo de trabajo (administrativos, arquitectos y empresas de construcción). En lo relativo a las posesiones dadas, indicó que se finalizó el mencionado período con un total de 21 planes, que se tradujeron -concretamente- en 17 viviendas y 1 local comercial.

Se destacó, además, que en el transcurso de todo el año fueron adjudicados 24 nuevos planes y que, al 31 de diciembre, el valor de construcción del metro cubierto final era de $ 1.240.000. Como cierre del asunto, se anunció que las perspectivas para el año en curso son buenas y se pretende trabajar para que la organización continúe con su sostenida senda de crecimiento. Se formuló un agradecimiento especial a todos los suscriptores que confían en el sistema y propuestas de la fundación; también a los profesionales asesores, proveedores y empresas constructoras que trabajan a diario, y los comprometió a todos los actores a que continúen haciéndolo por el bien de todo el conjunto social de la institución.

Se dio paso, luego, al informe de las contadoras de la entidad y al asesor letrado. Los profesionales explicaron el balance del último ejercicio indicando que la fundación está sólida con sus números y que -dentro del contexto económico en que nos desenvolvemos- tiene muy bien calzados los ingresos con las obligaciones a cumplir.

Siguiendo con otro de los puntos del temario, se procedió a la elección de autoridades, cuyo Consejo de Administración quedó constituido de este modo: presidente, Federico Díaz; secretaria, Beatriz Varesio; tesorero, Raúl Gagliardi; Vocal titular, Juan Ferrer. Vocales suplentes. Juan Carlos Comba, Irma Poggi, Marcelo Pivetta y Simón Seeber, que será el cuerpo directivo que dirigirá los destinos de la fundación, clausurando así lo relativo a la asamblea general ordinaria.

Se dio paso, a posteriori, a la asamblea extraordinaria, tratando los puntos establecidos y que fueron: Reforma del estatuto Social. Sobre este asunto, se han modificado algunos artículos- especialmente de forma- para que se adapten a las nuevas necesidades de la institución, conforme a las reglas jurídicas de IPJ (Inspección de Personas Jurídicas). El último tópico fue: Consideración del Contrato de Adhesión Plan Casa Solidaria 65 m2 y Reglamento Interno, el que fue adecuado a los requerimientos actuales. Los dos temas también resultaron aprobados por unanimidad de los asambleístas.

Como información adicional a los asociados, el presidente Federico Díaz, en nombre del Consejo de Administración, demostró con cifras y estadísticas el crecimiento que experimentó la entidad desde 2013 hasta el 2025 y se mostró, en gráficos, la proyección que se trazó para el período 2026-2029.

Cerrando la reunión, Díaz agradeció a todos los presentes por el acompañamiento institucional.