Red de Estaciones Meteorológicas: Brinkmann tuvo el registro más alto de abril en la provincia

El Ministerio de Bioagroindustria posee una nutrida Red de Estaciones Meteorológicas distribuidas en toda la provincia para obtener y brindar información de relevancia al sector productivo.

Durante los primeros días de abril, las precipitaciones registradas en la provincia de Córdoba tuvieron un impacto significativo en el sistema agroproductivo, tanto en la definición de los cultivos estivales como en la planificación de la próxima campaña fina.

De acuerdo con el informe elaborado por técnicos del Ministerio, a partir de los datos de la Red de Estaciones Meteorológicas (REM), que ya cuenta con 134 puntos de medición en la provincia, se registraron lluvias de gran magnitud en amplias zonas del territorio, con una distribución altamente variable.

El promedio provincial alcanzó los 84,5 milímetros, con un máximo de 264,6 milímetros en la localidad de Brinkmann y un mínimo de 5,6 milímetros en Serrezuela, evidenciando una marcada heterogeneidad espacial y la ocurrencia de eventos intensos concentrados en determinadas regiones.

Entre las zonas con mayores precipitaciones se destacan:

-Brinkmann – 264,6 mm

-General Roca – 222 mm

-La Cumbrecita – 220,4 mm

-Toro Pujio – 195 mm

-Río Primero – 193,8 mm



En contraste, los registros más bajos se dieron en el noroeste provincial:

-Serrezuela – 5,6 mm

-Villa de Soto – 6 mm

-San Marcos Sierras – 11,2 mm

-San Carlos Minas – 13 mm

-Cruz del Eje – 13,6 mm

La información generada por la REM es de acceso público y gratuito, y constituye una herramienta clave para que los productores puedan monitorear las condiciones climáticas y tomar decisiones basadas en datos concretos: https://rem.cba.gov.ar/

Impacto en los cultivos y la producción

Las lluvias de abril cumplen un rol estratégico en el sistema productivo cordobés. En el caso de los cultivos tardíos como maíz, soja y maní, este período coincide con etapas críticas de llenado de granos, donde la disponibilidad de agua resulta determinante para la definición del rendimiento final.

Asimismo, estas precipitaciones permiten la recarga del perfil del suelo, un factor fundamental para el éxito de la campaña fina, ya que favorece la implantación y el desarrollo inicial de cultivos como trigo y otros invernales, mejorando su potencial productivo.

En paralelo, las lluvias otoñales impulsan la producción forrajera, al favorecer el crecimiento de pasturas y verdeos, lo que se traduce en una mayor disponibilidad de alimento para los sistemas ganaderos y una reducción en los costos de suplementación.

Otro aspecto clave es la recarga de napas y reservas hídricas, ya que en esta época del año las condiciones de menor temperatura y evaporación permiten una mayor infiltración y almacenamiento del agua en el suelo, mejorando el balance hídrico general.

Riesgos asociados a excesos de precipitaciones

Si bien las lluvias son fundamentales para la producción, su exceso puede generar algunos desafíos operativos, especialmente en plena etapa de cosecha.

Entre los principales efectos adversos se encuentran las demoras en la recolección de cultivos por falta de piso, lo que puede dificultar el ingreso de maquinaria a los lotes y requerir una adecuada planificación de las labores.

Además, los ambientes con alta humedad favorecen la aparición de enfermedades, que pueden afectar el área foliar y el proceso de llenado de granos, mientras que las precipitaciones cercanas a la cosecha pueden influir en la calidad comercial, generando la necesidad de mayores tareas de acondicionamiento.

Información para la toma de decisiones

El monitoreo permanente de las condiciones climáticas resulta clave para anticipar escenarios y optimizar el manejo productivo. En este sentido, la Red de Estaciones Meteorológicas del Ministerio de Bioagroindustria permite acceder a datos precisos y actualizados en todo el territorio provincial, constituyéndose como una herramienta estratégica para el sector agropecuario.Un adecuado seguimiento de las lluvias y su distribución, junto con un manejo oportuno, permite tomar mejores decisiones, optimizar las labores y potenciar los resultados productivos.