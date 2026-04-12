Fundación Construirnos entregó Plan Casa Solidaria, la N°10 del año 2026

La Fundación, en su entrega Nº 10 del 2026, elevó a 171 los planes dados en posesión en su trayectoria. Es un plan Casa Solidaria perteneciente a otro constructor de la Fundación, el señor Carlos Ludueña.

Esta vez, edificó con sus propias manos lo que va a ser su propia vivienda y se ubica en General Paz y Pueyrredón del Barrio Argentina 2000. Es una refacción de una propiedad anterior, sumándole una planta alta.

La entrega se formalizó en la sede de la institución, en Av. Brinkmann 459, a pedido del beneficiario.

En representación de la entidad, concurrieron Federico Díaz (Presidente), la secretaria Beatriz Varesio, el tesorero Raúl Gagliardi, el directivo Marcelo Pivetta; el empleado administrativo Marcelo Masín; y la arquitecta Daniela Alesso, encargada del diseño y dirección técnica de la obra. La municipalidad se hizo presente a través del señor Secretario de Gobierno, Téc. Marcos Grande y la concejal Nancy Lanzetti. Obviamente, estuvo presente Carlos Ludueña con su señora esposa.

Por la Fundación hizo uso de la palabra Federico Díaz, quien remarcó la confianza mutua que existe con Carlos Ludueña, constructor permanente de planes de la institución y que -en este caso en particular- no construyó para otros, sino para sí mismo. Suscribió en la fundación un plan que, como al resto de los asociados y ello le permitió cumplir el sueño de alcanzar la casa propia. Dijo que era un orgullo una buena integración activa con los socios, los proveedores y trabajadores, que son todos los actores comprometidos con el sistema.

Marcos Grande, en nombre del municipio, felicitó a Ludueña y su familia por el logro, e hizo lo propio con la fundación por haber posibilitado ese logro y -también- el de muchos otros socios, sin detenerse nunca.

Un momento estremecedor fue cuando Carlos Ludueña habló y agradeció a la fundación por el apoyo recibido, no solo por asegurarle trabajo sostenido, confiando en el desempeño de lo que es su pequeña empresa, sino por este paso dado ahora que, cuando lo transmitió al presidente de la institución Federico Díaz, lo que halló fue un contundente respaldo para alcanzar tal objetivo. También se refirió al tesorero Raúl Gagliardi, que lo conoce desde chico y lo recomendó a la fundación, manifestándole su reconocimiento visiblemente emocionado. Repartió conceptos elogiosos para todo el grupo: directivos, arquitecta Alesso y administrativos.

Marcelo Masín fue el encargado de entregarle un limonero, tradición que fue instrumentada por la entidad para toda vivienda que se inaugura. Posteriormente, se pasaron en pantalla algunas fotografías y videos de la nueva vivienda, tras lo cual, el directivo Raúl Gagliardi, hizo entrega de las llaves al adjudicatario. El acto culminó con una fotografía grupal de todos los asistentes.

Todos los presentes, conmovidos por el agradable tiempo compartido, saludaron y felicitaron al señor Ludueña y esposa, deseándoles que disfruten de su nueva casa que -como es de imaginar- tiene un excelente diseño exterior e interior, distribuido equilibradamente en dos plantas.

En el transcurso del presente mes, la fundación tiene previsto realizar dos nuevas entregas.