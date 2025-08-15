Adicciones: Referentes Internacionales visitaron Córdoba para intercambiar experiencias

Autoridades provinciales y municipales recibieron en la Casa de Gobierno a los representantes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) de la Región Andina y Cono Sur: Olivier Inizan, María Mercedes Dueñas y Luis Ignacio García Sigman.

Durante el encuentro, se detalló el trabajo que lleva adelante la provincia en materia de adicciones, la presencia de los diferentes dispositivos de atención en todo el territorio, los programas preventivos y los espacios de formación. Además, se compartieron los lineamientos internacionales sobre el tema.

En este contexto, el ministro de Salud, Ricardo Pieckenstainter, ponderó: “Es un orgullo recibir a los representantes de la Oficina de las Naciones Unidas y poder contarles nuestro trabajo en la provincia. La salud es uno de los ejes de esta gestión y por eso profundizamos la tarea preventiva basada en el modelo de rol sano. Nuestra intención es abordar esta problemática de una manera integral, en conjunto con las diversas dependencias del Gobierno”.

Por su parte, Inizan destacó el trabajo que se realiza en Córdoba y agregó: “Para abordar esta problemática es fundamental implementar programas basados en evidencia y poner foco en la prevención. Creemos que tienen muy claro cómo trabajar en los entornos sociales y familiares, y se basan en un indicador muy interesante que es: a mayor involucramiento familiar, menor consumo de sustancias”.

En tanto, Dueñas sostuvo: “Estamos muy contentos con esta visita; es un privilegio que tengan una Secretaría de Adicciones. Esto inmediatamente muestra la importancia de la temática en la agenda pública. Vemos, además, que en esta provincia se le presta mucha atención a la problemática y su abordaje”.

“Cuando hablamos de salud pública, estamos pensando en los determinantes sociales de la salud en su conjunto. Aquí hay un trabajo integral entre las distintas áreas que conforman el Estado”, agregó la representante de UNODC.

Del encuentro participaron la ministra de Desarrollo Humano, Liliana Montero; el secretario de Prevención y Asistencia de las Adicciones, Santos García Ferreira; la vicepresidenta de la Legislatura, Nadia Fernández; junto a los presidentes de la Comisión de Adicciones y de Salud de la Legislatura, María del Rosario Acevedo y Cristian Frías, respectivamente.

También acompañaron la rectora de la Universidad Provincial de Córdoba, María Julia Oliva Cuneo; el secretario general de Organización Penitenciaria, Iván Ortega; miembros de la Fuerza Policial Antinarcotráfico, Rodríguez Fabián y Agüero Claudio; el consultor de CICAD OEA, Darío Gigena Parker, y el Subsecretario de Adicciones y Salud Mental de la Municipalidad de Córdoba, Lucas Torrice.

Luego de la reunión, los referentes, junto con las autoridades, realizaron una recorrida por el Centro RAAC Capital, donde el equipo de profesionales de la Secretaría de Adicciones presentó el funcionamiento del área asistencial y las distintas fases del tratamiento por consumo de sustancias.

Jornada de formación e intercambio

Posteriormente, se realizó una jornada de intercambio y formación junto a referentes y autoridades de la Universidad Provincial de Córdoba, la Universidad Nacional de Villa María y la Universidad Católica de Córdoba.

Las exposiciones abordaron experiencias de intervención en terreno, articuladas con dispositivos locales y estrategias de prevención en comunidad.

Durante la apertura, el secretario de Prevención y Asistencia de las Adicciones, Santos García Ferreira, destacó: “Esta visita es un honor y un paso importante para seguir alineando nuestras estrategias locales con los lineamientos internacionales en materia de prevención y asistencia. El intercambio con universidades y organismos internacionales nos permite enriquecernos y seguir fortaleciendo nuestras políticas públicas para llegar de manera más efectiva a los territorios”.

Por su parte, María Mercedes Dueñas presentó los avances en prevención basada en evidencia e intervenciones adaptadas a los distintos ciclos vitales, mientras que Olivier Inizan destacó el valor del trabajo regional y la cooperación interinstitucional para dar respuesta a los desafíos comunes en materia de drogas y delitos.

Este evento contó con la presencia del Coordinador de proyectos sobre drogas sintéticas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para la Región Andina y el Cono Sur, Luis Ignacio García Sigman; el director de Prevención y Asistencia a las Adicciones de San Luis, Darío Pantano, y el consultor de CICAD OEA, Darío Gigena Parker; junto a autoridades de organismos municipales, referentes de la RAAC y equipos técnicos, consolidando un espacio de articulación que refuerza el compromiso conjunto por entornos más saludables.