Semana Provincial de la Bioética: Visibilizan el rol en el abordaje de problemáticas sanitarias

La cartera sanitaria invita a equipos de salud y a la comunidad a participar de las actividades que se realizarán en el marco de la Semana Provincial de la Bioética, que se desarrolla hasta el viernes 22 de agosto, en hospitales de la capital y el interior con talleres, charlas, capacitaciones y propuestas culturales.

La iniciativa, organizada por la Provincia desde el Área de Bioética en conjunto con la Red de Comités Hospitalarios de Bioética, busca sensibilizar sobre distintos aspectos vinculados a esta disciplina y visibilizar su rol en el abordaje de problemáticas sanitarias.

La Semana Provincial de la Bioética se consolida así como un espacio de encuentro y reflexión entre profesionales de la salud y la sociedad, reafirmando el compromiso con la toma de decisiones éticas, inclusivas y humanizadas en el ámbito sanitario.

La actividad central que se realizará a modo de cierre de la Semana; será el viernes 22 de agosto de 9 a 14 horas, en el Aula Magna del Hospital Córdoba, con modalidad híbrida y requiere inscripción previa.

El evento contará con una entrevista a María Marta Mainetti, reconocida bioeticista; una mesa de trabajo sobre “El trabajo en redes como herramienta de acción estratégica para el abordaje social en situaciones de vulnerabilidad”; una conferencia sobre bioética con perspectiva de género; y por último, la presentación de experiencias de los comités hospitalarios.

“Estamos agradecidos con la Red de Comités Hospitalarios de Bioética que con esfuerzo y compromiso trabajan para transmitir herramientas de acción que mejoren la calidad de las decisiones complejas en salud”, destacó Fernanda Marchetti, coordinadora del Área de Bioética del Ministerio de Salud.

El cronograma de la semana incluye actividades de difusión, culturales, talleres, charlas y capacitaciones en los principales hospitales de la provincia, tanto públicos como privados.

Entre ellos, destacan los hospitales provinciales Materno Neonatal, Córdoba, Nuevo San Roque, de Niños, Misericordia, Rawson, Pediátrico, Florencio Díaz, Maternidad Provincial y Oncológico; junto al Hospital de Clínicas; los establecimientos municipales Príncipe de Asturias y Urgencias; la Clínica Universitaria Reina Fabiola; el Hospital Italiano y el Consejo de Médicos.

En el interior provincial, también participarán el Hospital de Río Cuarto, Iturraspe de San Francisco, Domingo Funes de Santa María de Punilla, Vicente Agüero de Jesús María, Pasteur de Villa María, Provincial José Miguel Urrutia de Unquillo, Hospital de Villa Dolores, entre otros.