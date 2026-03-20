Adultos Mayores disfrutaron de viaje recreativo a Santa María de Punilla

Un grupo de adultos mayores de Brinkmann disfrutaron de un viaje recreativo a Santa María de Punilla, junto a adultos de otras localidades de la región.

Allí vivieron días de muchas actividades coordinadas por la Secretaría de Desarrollo Humano y Políticas Sociales del Municipio.

Se hicieron presentes en dicho lugar el Intendente Mauricio Actis, la Secretaria de Desarrollo Humano Analía Frola, el Secretario de Gobierno Marcos Grande y la Secretaria de Salud Laura Cravero, quienes disfrutaron de un momento compartido con todos los presentes.

Agradecemos al Gobierno de Córdoba y al Dr. Gustavo Tevez por la gestión de este viaje, para que los adultos mayores de nuestra ciudad vivan momentos felices.