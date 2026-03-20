Quedó inaugurado el nuevo Centro Cívico de Brinkmann

En la noche del miércoles, ante un muy buen marco de público, se realizó la inauguración del nuevo Centro Cívico de la ciudad, un moderno espacio compuesto por la nueva sede del Concejo Deliberante denominada «José Serafín Pagani», la Sala de Úsos Múltiples «Carlos Leonardi», la Dirección de Turismo y Desarrollo Regional y la Subdirección de Ambiente.

Se compone además del Archivo Histórico, el Registro Civil, las aulas de talleres culturales y el nuevo Punto Joven.

La obra inaugurada cuenta con 255 metros cuadrados intervenidos en su totalidad en un trabajo que con elementos modernos preservó la estructura y características del Viejo Galpón elevado.

“Este viejo galpón de carga, antiguo como la historia que nos guía, fue testigo como todo este predio de cientos de historia. Este galpón vio horas de crecimiento, de caída y de abandono, pero aquí está de pie como nuestra ciudad”, expresó el Intendente Mauricio Actis remarcando la importancia de este lugar y su recuperación, restauración y puesta en valor.

Que se suma a los trabajos que a lo largo de estos últimos años se han hecho en todo el predio: Viejo Galpón, Parque Central, SUM Luis Pichoni, Escenario Luis Landriscina.

En el remodelado edificio funcionará la sede permanente del Concejo Deliberante: “En este tiempo en que tenemos la tarea impostergable de defender y valorar nuestra democracia, nuestra ciudad se hace un regalo muy importante y simbólico:

El Concejo Deliberante (ámbito de participación de todas las fuerzas políticas, lugar en que el pueblo puede y debe expresarse a través de sus representantes) pasa a tener casa propia” dijo Actis.

El Intendente junto a la Presidente del Concejo Prof. Ivana Dalmazzo descubrieron la placa del Centro Cívico y luego, junto a familiares de José Serafín Pagani y Carlos Leonardi hicieron el corte de cintas y el descubrimiento de las placas del SUM y el Concejo.

Por su parte, Ivana Dalmazzo hizo una especial referencia al nombre que llevará la sala: Int. José Serafín Pagani. “Me hace muy feliz haber puesto en valor el nombre y la figura de José, un intendente que apostó a la obra pública. En su gestión se construyeron viviendas, la terminal de ómnibus, el salón de actos municipales que llevó su nombre, el taller mecánico y tinglado para maquinarias e incorporó por primera vez la dirección municipal de cultura y muchas acciones más que cambiaron la vida de los brinkmanenses. Más que merecido este reconocimiento”, cerró la presidente del Concejo.