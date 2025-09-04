Agencia Córdoba Cultura actualizó Muestras de Arte y Fotografías

La Agencia Córdoba Cultura actualiza su agenda con una amplia variedad de muestras que invitan a explorar desde el arte contemporáneo y la fotografía, hasta la historia, la naturaleza y las expresiones populares.

Con arte contemporáneo, historia, instalaciones inmersivas y archivos patrimoniales, septiembre llega con nuevas propuestas culturales para todos los gustos.

Con entrada gratuita los miércoles y descuentos para estudiantes, jubilados y familias, los museos y espacios culturales de la Provincia invitan a recorrer sus salas, conocer artistas, redescubrir tradiciones y sumarse a experiencias únicas.

Programación Completa

Septiembre es arte: Las muestras que se pueden visitar en los espacios de la Agencia Córdoba Cultura