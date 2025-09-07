«Sala Fader» Brinkmann: Quedó habilitada Muestra de Pinturas de Francisco Brossino

En la Sala Fernando Fader del Teatrillo Municipal de Brinkmann, quedó habilitada este sábado la Muestra de Pinturas del reconocido artista Morterense Francisco Brossino.

Las obras exhibidas, pertenecen a la Municipalidad de la vecina ciudad, y fueron adquiridas tiempo atrás a los Familiares de Brossino (fallecido en el año 1994).

El Director de Cultura de Brinkmann Germán Argañaraz dió la bienvenida a los presentes, y luego Luz Laina Directora del Centro Cultural Municipal de Morteros, junto a Javier Mazzuca, Director de Políticas Culturales agradecieron la posibilidad de poder exponer las obras, y que es parte del intercambio que se pretende concretar desde la creación de la Región Ansenuza.

Invitación del Gobierno Municipal de Brinkmann

Recorrido por la pintura de Francisco Brossino, pintor Morterense que dedicó su vida a pintar «La Mar» y su cultura.

Exponente de la pintura de paisajes, también trabajó la cerámica rescatando las tradiciones y técnicas sanavironas.

Apasionado por el paisaje del Chaco Espinal que toca la laguna de Mar Chiquita, podremos ver una retrospectica de su obra que celebra la naturaleza y enlaza con el festejo del aniversario de la creación del Parque Ansenuza.