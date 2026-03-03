Agencia Córdoba Jóven brindó asistencia en recitales internacionales

La Agencia Córdoba Joven estuvo presente en los recitales de Chayanne y Ricardo Montaner, realizados el viernes 27 de febrero y el domingo 1° de marzo en el estadio de Instituto Atlético Central Córdoba, acompañando a miles de asistentes con puestos gratuitos de hidratación.

En total, se dispusieron 14 puntos de distribución de agua potable -12 en el sector interno y dos en el exterior- que funcionaron desde la apertura de puertas y durante todo el desarrollo de cada espectáculo, garantizando el acceso libre y seguro al agua para el público presente.

El operativo contó con la participación de 40 voluntarios pertenecientes a organizaciones sociales, quienes estuvieron a cargo de la entrega de agua y de brindar recomendaciones vinculadas al cuidado de la salud, promoviendo hábitos responsables en el marco de eventos de gran convocatoria.

La iniciativa se desarrolló en el marco del convenio firmado entre el presidente de la Agencia Córdoba Joven, José Ignacio Scotto, y las autoridades de Quality Producciones, dando continuidad al trabajo conjunto que se sostiene desde 2024 en distintos espectáculos masivos de la ciudad.

Tras los shows, Scotto destacó: “Cuando el Estado acompaña de manera concreta en eventos de esta magnitud, no solo garantiza derechos básicos como el acceso al agua, sino que también demuestra que puede estar presente de forma eficiente, organizada y cercana a la gente. Queremos que cada joven y cada familia disfruten con tranquilidad, sabiendo que hay un equipo trabajando para cuidarlos”.

De esta manera, la Agencia Córdoba Joven continúa consolidando su presencia en eventos culturales de relevancia, fortaleciendo su compromiso con la salud, el bienestar y la participación juvenil.