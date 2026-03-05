Invitan a interesados a participar de Feria Internacional de Artesanías de Córdoba

La Agencia Córdoba Cultura, a través del Área de Artesanías, invita a artesanos de toda la provincia a participar de su stand institucional en la Feria Internacional de Artesanías de Córdoba, que se llevará a cabo en el Complejo Feriar desde el 28 de marzo al 05 de abril de 2026, todos los días de 15:00 a 21:00 horas.

La convocatoria busca fortalecer la presencia y comercialización de la artesanía cordobesa.

Quienes resulten seleccionados integrarán un espacio especialmente dispuesto por la Agencia Córdoba Cultura, compartiendo escenario con otros artesanos y artesanas que representan la diversidad productiva de Córdoba.

Detalles de la convocatoria

El plazo de postulación para la convocatoria abarca hasta el 8 de marzo inclusive. La participación es sin costo y los cupos son limitados.

El total de artesanos seleccionados, se va a distribuir en 2 grupos: el grupo 1 participa desde el 28 de marzo al 01 de abril inclusive. El grupo 2 participa desde el 02 al 05 de abril inclusive.

Requisitos a cumplimentar:

Encontrarse inscripto en el Registro Único de Artesanos de la provincia de Córdoba, al que se accede mediante el siguiente LINK

Ser mayor de 18 años y residente en la Provincia de Córdoba.

Tener 5 años de antigüedad como mínimo en la actividad artesanal.

Tener activas y abiertas las redes sociales. Tener en cuenta que la fiscalización de los productos se realiza a través de las redes sociales, por lo tanto, en las mismas se debe visualizar la totalidad de los productos de su emprendimiento que desea postular en esta convocatoria.

No estar inscripto en otras convocatorias del Gobierno de la Provincia de Córdoba para participar de este evento.

Contar con stock suficiente para los días que dura el evento.

Tener disponibilidad horaria para la atención del stand durante el horario de la Feria (15:00 a 21:00).

Link de: Formulario de Inscripción

Finalizado el plazo de inscripciones el equipo del Área de Artesanías de la Agencia Córdoba Cultura realizará la admisión de aquellas inscripciones que cumplan con todos los requisitos establecidos en el punto 4 de la presente bases y condiciones.

La sola recepción de la inscripción no implica su admisión, lo que se concretará una vez que se corrobore que dichos requisitos están cumplimentados en su totalidad.

No serán admitidas propuestas de productos alimenticios o cosmética natural.

No serán admitidas propuestas presentadas fuera del plazo establecido para la inscripción.

Para consultas, escribir a areaartesaniascordoba@gmail.com

Bases y condiciones en el siguiente link

https://cultura.cba.gov.ar/wp-content/uploads/2026/03/FINAL-Bases-y-Condiciones-Convocatoria-2026-Feria-internacional-de-Artesanias-1.pdf