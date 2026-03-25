Agencia Córdoba Joven: Dan continuidad a cursos de chino mandarín y alemán

La Agencia Córdoba Joven renovó convenios de cooperación con la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y la Fundación Tinkunaco (Encuentro) para dar continuidad al dictado de cursos de chino mandarín y alemán en el marco del programa Centro de Idiomas Córdoba (CIC).

La propuesta está destinada a jóvenes de entre 16 y 35 años con domicilio en la provincia, quienes podrán acceder de manera gratuita a estas capacitaciones, que se desarrollan en modalidad virtual asincrónica a través de la plataforma Campus Córdoba.

Las inscripciones estarán habilitadas a partir del miércoles 25 de marzo hasta el 6 de abril inclusive. Allí se pueden inscribir aquellos interesados en el idioma inglés; luego las inscripciones son escalonadas por idioma. Cabe recordar que estas son las fechas de la primera cohorte del año del Nivel 1.

Este acuerdo fue realizado entre el titular de la Agencia Córdoba Joven, José Ignacio Scotto, la directora y el codirector del Instituto Confucio de la UNC, Mirian Carballo y Chen Lin. Además, estuvo presente en la reunión Luis Muñoz, director de Promoción, Difusión y Eventos Especiales de la Agencia Córdoba Joven.

Scotto destacó la importancia de sostener este tipo de iniciativas y destacó que en el 2025 fueron más de 1.150 los jóvenes cordobeses que se sumaron a aprender este idioma.

“China sin dudas es una de las grandes potencias mundiales, una de las economías más fuertes del mundo y nos parece muy importante reforzar el aprendizaje de esta cultura milenaria”, añadió el funcionario.

Carballo, en tanto, resaltó la importancia de esta firma y expresó: “Hay más jóvenes que estudian chino mandarín y eso nos entusiasma. Eso se debe a que cada vez hay más gente interesada en conocer sobre la cultura china, pero para eso necesitan comunicarse, entonces aprender este idioma les abre una puerta importante”.

En el caso del idioma chino, el acuerdo se sostiene con la UNC, a través del Instituto Confucio, e incluye los niveles I y II, organizados en ocho módulos cada uno.

Por su parte, la renovación con la Fundación Tinkunaco permite continuar con el dictado de cursos de alemán, también en niveles I y II, con una estructura de entre 10 y 12 módulos. Firmaron el acuerdo Scotto junto a Eleonora Gei, presidenta de la institución, y Jorge Salazar, tesorero, con el acompañamiento de Luis Muñóz.

“Estamos contentos de haber renovado la confianza en el trabajo en conjunto que llevamos junto a la Agencia Córdoba Joven. Los invitamos a sumarse a los cursos, que son virtuales y asincrónicos, y también a las actividades culturales y académicas que son presenciales”, expresó Gei.

Ambas propuestas se desarrollarán entre marzo y diciembre, con cursados de tres meses de duración que se replican a lo largo del año, incluyendo instancias de evaluación parcial y final.

Los cursos cuentan con certificación oficial para quienes cumplan con los requisitos académicos establecidos.

De esta manera, la Agencia Córdoba Joven continúa consolidando el Centro de Idiomas Córdoba como un espacio de formación accesible, diverso y en sintonía con las demandas actuales.