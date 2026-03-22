Dieron nombre «Sonia Torres» a la Sala de Situación del Centro Cívico

Durante una emotiva ceremonia que se realizó este viernes en el Centro Cívico del Bicentenario, el gobernador Martín Llaryora y representantes de distintas organizaciones de derechos humanos descubrieron el nombre de la Sala de Situación, que pasó a denominarse “Sonia Torres” en homenaje a la titular provincial de Abuelas de Plaza de Mayo, fallecida el 21 de octubre de 2023.

Previamente, el mandatario recibió a Giselle Parodi, hija de Sonia y hermana de Silvina Parodi, desaparecida junto con su marido Daniel Francisco Orozco en 1978, padres del niño nacido en cautiverio a cuya búsqueda consagró buena parte de su vida la mujer que aunque se fue sin poder conocer a su nieto, experimentó la alegría de los reencuentros que pudieron disfrutar otras abuelas.

La designación con el nombre de la referente de los derechos humanos y de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo a la principal sala de reuniones de la Casa de Gobierno es un reconocimiento a la labor inclaudicable de Sonia Torres, al conmemorarse los 50 años del golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976.

Esta decisión se enmarca en la política de Estado provincial en materia de Memoria, Verdad y Justicia, un proceso histórico iniciado por las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y otros organismos de derechos humanos.

“Sonia Torres fue una de las tantas mujeres que, ante la desaparición forzada de hijos y nietos a manos de la última dictadura cívico-militar, se aferró a la lucha por la defensa de los derechos humanos, convirtiéndose en un símbolo de persistencia y búsqueda para mantener viva la memoria y el recuerdo de las víctimas”, expresa el decreto que formaliza la disposición, con la firma de Llaryora.

En otro párrafo, la resolución señala que “este acto constituye, asimismo, un espacio de reconocimiento a familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas, a la agrupación H.I.J.O.S., ex presos políticos y demás organizaciones de derechos humanos por su búsqueda incansable de Memoria, Verdad y Justicia”.

Tras el descubrimiento de la placa, Giselle Parodi puso en valor el reconocimiento otorgado por Llaryora y señaló la necesidad de seguir bregando por los hijos y nietos que quedan por recuperar y por los desaparecidos de la dictadura militar.

“Hay que seguir buscando la identidad, buscando las huellas, encontrando los restos. Gracias, Gobernador, por apoyarnos en todo esto”, señaló.

Agregó que este homenaje también es un reconocimiento a referentes como “Otilia Argañaraz e Irma Ramacciotti y a cada uno de los compañeros y organismos que han sostenido esta lucha durante cincuenta años”.

Soledad García, integrante de la Asociación de ex Presos Políticos de Córdoba, rescató la figura de Sonia Torres, que “además de ser fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo, fue de una coherencia y una humildad admirables. Tenía un perfil bajo y llenaba de luz todo lo que hacía”.

En relación al reconocimiento de hoy, García señaló: “Ver una sala tan importante en la Casa de Gobierno de Córdoba con su nombre es una señal muy fuerte para la sociedad. Destaco la actitud del Gobierno, que ha sido consecuente al sostener las políticas de Memoria, Verdad y Justicia como políticas de Estado, más allá de cualquier característica o partido político.”

Belén Altamiranda Taranto, nieta restituida por las Abuelas de Plaza de Mayo e integrante de la Comisión Directiva de la asociación, dijo respecto del homenaje: “La verdad es que estamos con el corazón explotado de amor; Sonia lo merece profundamente. Sé que en el nombre de Sonia Torres se refleja la lucha de todas las Abuelas de Córdoba, como Otilia e Irma, que la acompañaron hasta su último día, y de todos los organismos de derechos humanos”.

Altamiranda Taranto valoró la importancia de sostener políticas de Estado en derechos humanos “Que esto se haya formalizado mediante un decreto es fundamental para que el nombre trascienda las gestiones y los partidos políticos que pasen; que quede allí para siempre y que todos puedan saber quién fue esta mujer tan importante, tanto en lo personal como a nivel colectivo”.

En la ceremonia celebrada en el Centro Cívico estuvieron presentes el ministro de Vinculación y Gestión Institucional, Miguel Siciliano; la secretaria de Derechos Humanos y Diversidad, Tamara Pez; la directora del Archivo Provincial de la Memoria, María Eleonora Cristina; Juan Villa de la CPN y el decano de Famaf, Pedro Pérez.

Una vida de compromiso con la verdad

Sonia había nacido en Villa Dolores, el 2 de septiembre de 1929 y en plena adolescencia se trasladó a Rosario para estudiar Farmacia, profesión que convirtió en su medio de vida.

La desaparición de su hija y su yerno y la posterior novedad del nacimiento de su nieto, la obligaron a cambiar su existencia.

La búsqueda la transformó en símbolo de perseverancia. Cada vez que tenía que hablar del tema decía que, a diferencia de otras abuelas que carecían por completo de información, ella había tenido la fortuna de conocer que Silvina tuvo un hijo varón porque una persona que estaba en ese momento en la sala de parto le avisó.

Hasta el último aliento buscó a Efraín Daniel o Daniel Efraín. Soportó a pie firme ataques, algunas críticas despiadadas por la actividad política de su hija y su yerno pero jamás se desvió de su amoroso propósito de búsqueda.

Al fin logró el acompañamiento de gran parte de la sociedad que terminó admirando su tenacidad y su espíritu de lucha.

De la ceremonia participaron integrantes de la Comisión Provincial de la Memoria (CPM) de Córdoba , creada por la Ley Provincial N° 9286 en 2006, para gestionar el Archivo Provincial de la Memoria y señalizar ex centros clandestinos de detención.

La CMP se reúne periódicamente para garantizar políticas de memoria, verdad y justicia y está integrada por representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; Abuelas de Plaza de Mayo, HIJOS; Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas; la Asociación Civil de Ex Presos Políticos; la CGT y la Universidad Nacional de Córdoba.

El acto se inscribe en la Agenda de la Semana de la Memoria 2026 , elaborada para conmemorar los 50 años del golpe cívico-militar y los 20 años de la creación de la Comisión y el Archivo Provincial de la Memoria.

Para esta ocasión, la Provincia ha elegido el lema “A 50 años del golpe, Córdoba con memoria abraza la democracia. 20 años de políticas públicas de memoria, por la verdad y la justicia”.