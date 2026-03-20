La Provincia, a través del Ministerio de Justicia y Trabajo de la Provincia y la Comisión Provincial de la Memoria, organizaron el encuentro “Córdoba con memoria abraza la democracia: cada nombre importa” en el Archivo Provincial de la Memoria, ex D2, el cual fue concretado en un emotivo acto, al cumplirse el próximo 24 de marzo los 50 años del Golpe Cívico-militar de 1976.

En la oportunidad, trabajadores y ex trabajadores de la Dirección de Asistencia a la Víctima del Delito, junto a familiares de víctimas y funcionarios del mencionado ministerio compartieron un espacio de encuentro, reflexión y homenaje de aquellas personas detenidas en ese edificio.

Se hizo un reconocimiento a esos empleados que entre 1986 y 2006 formaron parte de la Dirección de Asistencia a la Víctima del Delito, que este año cumple 40 años, quienes durante esa etapa trabajaron en ese edificio donde actualmente funciona el Archivo Provincial de la Memoria.

Además, se rescató el objetivo planteado en la creación de dicha dirección como una de las políticas de escucha estatal.

Junto al recorrido de las instalaciones, también se evocaron los 20 años de la promulgación de la Ley Provincial de Políticas Públicas de Memoria, Verdad y Justicia y, finalmente, se dejó inaugurada una marca de memoria, alusiva en homenaje a las víctimas de la dictadura.

En el acto, el ministro de Justicia y Trabajo, Julián López, reconoció el trabajo que viene brindando esa repartición provincial y expresó: “Ustedes generaron de manera muy embrionaria y con una iniciativa muy disruptiva, por el año 86, que se fuera transformando en una dirección que hoy permite asistir a las víctimas”.

Asimismo, López agregó: “Quiero hacer un reconocimiento a las instituciones que han trabajado a lo largo y ancho del país, por cada una de las conquistas y logros que hoy podemos celebrar en comunidad. Todo esto es producto del esfuerzo colectivo y de muchos que están enmarcados en Abuelas, en Madres, en familiares y víctimas de desaparecidos que se animaron a pensar colectivamente cuando el Estado todavía daba la espalda”.

“Muchas veces es fácil acompañar las políticas de derechos humanos cuando los gobiernos nacionales acompañan, pero mucho más importante y más difícil de hacerlo es en los momentos en que se empieza a plantear el negacionismo”, enfatizó en otra parte de su alocución.

A su vez, la directora de Asistencia a Víctimas de Delito, Alicia Salusso, hizo un repaso por los orígenes de la creación del por entonces Centro de Asistencia a la Víctima y comentó: “Aquí se empieza a escuchar a las víctimas, a decir nunca más, porque la víctima necesita ser asistida, orientada, acompañada, como hoy lo venimos haciendo”, explicó.

“Hoy tenemos nuevas intervenciones porque nuestra sociedad ha cambiado, pero el compromiso sigue siendo el mismo, escuchar, orientar y asistir. Porque nuestra dirección sigue siendo decir sí a la memoria, sí a la verdad y sí a la justicia”, añadió Salusso.

A su vez, Laura Villa, encargada de prensa del Espacio de la Memoria, sostuvo: “Queremos agradecerles a todos los presentes. Estamos conmemorando los 50 años del último golpe de Estado y 20 años de la creación de este lugar donde las políticas públicas son muy importantes para los procesos de memoria, verdad y justicia”.

Acompañaron el acto, entre otras autoridades, el Secretario de Trabajo, Omar Sereno; el Secretario de Gestión Penitenciaria, Iván Ortega; el Secretario de Convivencia Ciudadana, Silvio Quiroga; la presidenta de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos, Irene Gabutti y el director de Política Judicial y Reforma Procesal, Pablo Sánchez Latorre.