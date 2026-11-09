Agencia Turismo: Morteros fue escenario de la presentación del «Camino del Queso»

En el marco de la Fiesta de la Tierra y la Tradición, la ciudad fue escenario de la primera presentación de esta propuesta turística en el interior provincial, impulsada por la Agencia Córdoba Turismo. Una jornada de degustaciones, cocina en vivo, masterclasses y encuentros que puso en valor la identidad productiva y gastronómica de Córdoba.

Morteros fue escenario de una jornada especial con la presentación de Caminos del Queso Córdoba, una propuesta turística que busca poner en valor la producción quesera de la provincia, su historia y toda la cultura que se construye alrededor de la actividad láctea.

Luego de su presentación en la Feria Internacional de Turismo (FIT), realizada en Buenos Aires durante septiembre, la iniciativa llegó por primera vez al interior provincial, en el marco de la tercera edición de la Fiesta de la Tierra y la Tradición.

La propuesta reunió degustaciones, cocina en vivo, masterclasses y espacios de intercambio con cocineros, maestros queseros y productores de distintos puntos de Córdoba. Las actividades permitieron conocer la diversidad de quesos cordobeses, sus características y sus posibilidades gastronómicas.

Caminos del Queso es mucho más que un recorrido gastronómico. Es una manera de conectar producción, turismo, cultura y territorio. La historia de cada queso comienza en el campo, en los tambos y en el trabajo de las familias productoras; continúa en las industrias y queserías, y llega a la mesa a través de la gastronomía.

Se trata de transformar ese patrimonio productivo en experiencias turísticas, generando nuevas oportunidades de visibilidad para los productores, fortaleciendo las economías locales y acercando a los visitantes a la historia, los saberes y las tradiciones que distinguen a cada territorio.

Desde el Gobierno de la Ciudad de Morteros se destacó y agradeció especialmente a la Agencia Córdoba Turismo y a su presidente, Darío Capitani, por considerar a Morteros para llevar adelante esta primera presentación en el interior de la provincia, y por acompañar el trabajo conjunto que permite vincular la actividad turística con el entramado productivo cordobés.

La incorporación de Morteros a esta iniciativa representa una oportunidad para proyectar la identidad láctea de la ciudad y de la región, integrando su tradición productiva a una propuesta turística de alcance provincial.

Con una fuerte identidad rural, industrial y gastronómica, Morteros comparte con orgullo una historia ligada a la producción, al trabajo y a la cultura del campo. Una identidad que hoy encuentra nuevas posibilidades de desarrollo a través del turismo.

Una provincia que también puede conocerse a través de sus sabores. Caminos del Queso invita a descubrir territorios, reconocer a sus protagonistas y disfrutar de una identidad que se expresa en cada producto y en cada experiencia.

La presentación en el marco de la Fiesta de la Tierra y la Tradición reafirmó el compromiso de Morteros con la promoción turística, la puesta en valor de su patrimonio productivo y la generación de nuevas experiencias para quienes visitan la ciudad.

Morteros sigue construyendo oportunidades desde su identidad, vinculando producción, cultura y turismo para proyectar el desarrollo de la ciudad y de toda la región de Ansenuza