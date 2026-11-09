Ministerio de Cooperativas y Mutuales: Notable repercusión de Congreso Internacional

La tercera edición del congreso internacional de cooperativas del Mercosur se realizó en Córdoba, la primera fuera de Santa Rosa (Río Grande do Sul, Brasil), con la Universidad Siglo XXI como partner estratégico.

Los números:

+500 asistentes en dos días

54 speakers

65 dirigentes, empresarios y académicos de Brasil

9 provincias argentinas presentes

50 estudiantes en el hackathon

50 empresarios en la ronda de networking internacional

Hito: la Universidad Siglo XXI y Congrega COOP firmaron un convenio para seguir trabajando en conjunto.

Se espera sumar a Uruguay y Paraguay en próximas ediciones. En 2027 el evento vuelve a Santa Rosa, aunque podría haber instancias menores en Argentina.

Contó con el apoyo del Gobierno de Córdoba, el Ministerio de Cooperativas y Mutuales, el Ministerio de Bioagroindustria, EPEC, Bancor y sponsors del sector como FACA, ACA, AFA, Banco Coinag, Banco Reba, COD Morteros, Coptech y Conci con John Deere.

“Córdoba ha demostrado una vez más que es un lugar para los grandes eventos del Mercosur y de Latinoamérica.”