Hasta el domingo 8, San Francisco es sede de una nueva edición de la Feria del Libro

Hasta el 8 de noviembre, el Superdomo será sede de una edición la Feria del Libro de San Francisco, con una propuesta que reunirá a destacados referentes de la literatura y el periodismo. En su novena edición, el evento continúa consolidando su crecimiento dentro de la agenda cultural y ofrecerá tres jornadas de actividades con entrada libre y gratuita, a partir de las 16.

Durante la presentación, el intendente Damián Bernarte destacó la evolución que tuvo la propuesta desde su recuperación y expresó su satisfacción por el lugar que alcanzó entre los encuentros literarios del país.

“La verdad es que para nosotros es motivo de alegría y de orgullo presentar la Feria del Libro. Alegría porque es otro de los grandes eventos que forman la amplia cartera de San Francisco como ciudad de eventos, y orgullo también por la evolución que ha tenido en estos cinco años la feria”, manifestó.

En ese sentido, recordó los primeros pasos de la iniciativa y los cambios registrados a lo largo de las distintas ediciones. “Una feria donde nosotros teníamos que, al principio, salir a buscar a los escritores, donde costaba convencerlos para que vengan y, de alguna manera, ahora las editoriales contribuyen para que sus escritores estén presentes en nuestra Feria del Libro”, señaló.

Bernarte también hizo hincapié en el reconocimiento que alcanzó el encuentro literario. “Siempre digo que nosotros naturalizamos las cosas que suceden en la ciudad de San Francisco. Hoy, considerada por las grandes editoriales,*la Feria del Libro en la ciudad de San Francisco está considerada entre las cuatro mejores ferias del libro del país”*, afirmó.

Al comparar la propuesta local con la de otras ciudades argentinas, sostuvo que la programación permite dimensionar la relevancia del evento. *“Si uno analiza la oferta que hay en ferias de libros en ciudades capitales de la República Argentina y analiza la oferta, la propuesta de la Feria del Libro de la ciudad de San Francisco, claramente nos vamos a dar cuenta, solo de leer quiénes participan, de cómo nuestra Feria del Libro está entre las cuatro más importantes de la República Argentina y es la más importante de la provincia de Córdoba”*, expresó.

*Tres días con grandes referentes, 60 stands y tres escenarios*

El director de Cultura, Gabriel Quaranta, brindó detalles sobre la organización y destacó la participación editorial. *La feria contará con 60 stands de distintos puntos del país*, una cifra que refleja el crecimiento de la convocatoria.

“Vamos ampliando la cantidad de stands año a año por la demanda que hay de los mismos”, indicó Quaranta. *Entre las localidades de procedencia de los expositores mencionó Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Santa Fe, Villa Carlos Paz, Villa María, Paraná, Colonia Caroya, Oncativo y La Falda, entre otras.*

La programación se distribuirá en *tres escenarios que funcionarán de manera simultánea*: uno en el foyer del Superdomo, otro en el auditorio ubicado debajo de los palcos y un escenario principal en el sector oeste del salón.

*Viernes 6:*

La primera jornada contará con la participación de destacados referentes de la literatura y el periodismo. A las 19 hs., Marcos Aramburu presentará Pantanal, su primer libro de ficción, una historia que recorre los ríos de Argentina, Brasil y Paraguay a través de un viaje protagonizado por su padre y un amigo.

A las 20 hs. será el turno de Eduardo Sacheri, quien regresará a la Feria del Libro de San Francisco para presentar sus dos publicaciones sobre Malvinas, editadas en 2025. “Vuelve Eduardo Sacheri a nuestra feria, lo cual es un orgullo para nosotros, uno de los grandes escritores de la República Argentina”, expresó Quaranta.

El cierre de la primera jornada estará a cargo del periodista y relator deportivo Víctor Hugo Morales, quien presentará dos libros: Mis Mundiales, un recorrido por los campeonatos del mundo que relató, con especial atención a los títulos obtenidos por Argentina en 1978, 1986 y 2022, y Un ciudadano común en dictadura, en el que aborda su experiencia durante la dictadura en Uruguay.

*Sábado 7:*

La actividad del sábado comenzará a las 17 hs. con Tito Dómina, quien presentará Yo, Rivadavia. Luego será el turno de Mariano Saravia, con su libro Geofútbol.

A las 19 hs., el periodista Hugo Alconada Mon presentará Topos, una investigación sobre espías rusos que establecieron su base de operaciones en Buenos Aires. Además, compartirá detalles de su próximo libro.

A las 20 hs., la feria ofrecerá una propuesta que combinará literatura, dibujo y música en vivo. El dibujante Miguel Rep presentará Charly absoluto, un homenaje a Charly García, mientras realiza ilustraciones en directo. La actividad contará con la participación musical de Leo Verra, Mauro Di Bert y Naza Cuello, artistas de San Francisco que interpretarán canciones del reconocido músico argentino.

La jornada concluirá a las 21 hs. con María O’Donnell, quien presentará Montoneros, una obra centrada en la historia de ese movimiento político y guerrillero y su evolución a lo largo de una década.

*Domingo 8:*

La última jornada tendrá como protagonista, a las 18 hs., a Graciela Ramos, escritora de novela histórica que regresará a San Francisco para presentar Antonia, una historia ambientada en la década de 1930 entre Buenos Aires y Barcelona.

A las 19 hs., Fernando López presentará Dientes de leche, una novela que aborda una historia vinculada con niños que asisten a un jardín de infantes y las consecuencias de la exposición a agroquímicos en una ciudad ficticia.

A las 20 hs., Viviana Rivero compartirá Ellas, una obra que reúne historias de mujeres y que se suma a sus anteriores presentaciones en la ciudad.

El cierre de la novena edición será a las 21 hs. con Hernán Casciari y su espectáculo Puro cuento, una propuesta íntima en la que el escritor recorrerá algunos de los relatos más destacados de su carrera.

*Con 60 stands, tres escenarios y una programación que combina literatura, periodismo, música y espectáculos, la Feria del Libro de San Francisco volverá a ofrecer una amplia propuesta cultural para toda la comunidad, con acceso libre y gratuito durante las tres jornadas.*