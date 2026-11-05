Gobierno asiste a Corral de Bustos ante situación hídrica extrema

El Gobierno de Córdoba trabaja junto al municipio de Corral de Bustos tras las intensas precipitaciones registradas este martes 3 de noviembre, que alcanzaron un acumulado de 127,2 milímetros, con un pico de 28,6 milímetros en apenas diez minutos.

Desde ayer, el secretario general de la Gobernación, Gustavo Brandán, mantiene contacto con el intendente José Maria Odarda para seguir la situación y coordinar las acciones de asistencia. El Ministerio de Desarrollo Social también se encuentra en comunicación con las autoridades locales para atender las necesidades que surjan.

En paralelo, personal de Recursos Hídricos trabaja desde anoche en el lugar con una bomba arrocera y una retroexcavadora, destinadas a acelerar el drenaje de los sectores con acumulación de agua.

La bomba arrocera permite extraer y trasladar grandes volúmenes de agua hacia los puntos de descarga. La retroexcavadora se utiliza para realizar tareas de apertura y limpieza de canales y desagües, remover tierra y obstrucciones y facilitar el escurrimiento.

Según los datos del Sistema de Información Hidrometeorológica de la Administración Provincial de Recursos Hídricos, el acumulado hasta las 22:40 de ayer fue de 127,2 milímetros.