Agenda Bertossi: Encuentro «Los Ranitas», Festival de Patín y más

El domingo 31 de agosto la escuela de futbol infantil LOS RANITAS organiza su encuentro anual de escuelitas de futbol, y contará con la presencia de más de 16 instituciones de la zona y región.

PATÍN | Este domingo 31 de agosto la escuela de patín Pasión sobre Ruedas de nuestra institución organiza su 14° Festival Anual de Patín Artístico. Estarán presentes 9clubes de la zona y región con más de 280 patinadores en escena.

ATLETISMO | El atleta Emanuel Ibarra del grupo «AB» de Atletismo de la institución este domingo 31 de agosto estará participando en la localidad de Devoto, de la Maratón de pista regional en la distancia 1500 metros categoría U18.