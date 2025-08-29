Juegos Panamericanos Juniors, dejaron un saldo altamente positivo para el deporte cordobés

Los II Juegos Panamericanos Juniors llegaron a su fin en Asunción, Paraguay, y dejaron un saldo altamente positivo para el deporte cordobés. Con una delegación conformada por 30 representantes, Córdoba fue clave en la destacada actuación de la delegación argentina, que finalizó en el quinto puesto del medallero continental.

El desempeño cordobés fue sobresaliente: se lograron 18 medallas en total (6 de oro, 8 de plata y 4 de bronce), con actuaciones destacadas tanto en deportes individuales como colectivos.

Además de los podios, numerosos atletas cordobeses tuvieron presentaciones muy valiosas, reafirmando el crecimiento sostenido de la provincia como semillero de talentos para el alto rendimiento.

Las figuras cordobesas

Entre las grandes actuaciones se destacó la de Malena Santillán, la nadadora de San Francisco, quien obtuvo cuatro medallas: oro en 200 metros espalda (batiendo récord nacional y sudamericano juvenil), plata en los relevos 4×200 libre y 4×100 combinado, y bronce en el relevo 4×100 libre. Además, logró su clasificación a los Juegos Panamericanos Lima 2027.

En la misma disciplina, Dante Nicola Rho sumó una medalla de oro en el relevo 4×100 combinado masculino y una plata en el relevo mixto 4×100 combinado, además participó de los 100 metros pecho, donde finalizó octavo, y en los 200 pecho (10º).



Martina Urgelles tuvo un buen desempeño en las pruebas de fondo, ubicándose sexta y séptima en 1500 y 800 metros libres, respectivamente.

El ciclismo también aportó protagonismo con el riocuartense Federico Capello, que logró pasar todos los cortes, para llegar a la carrera final y consagrarse campeón panamericano en BMX Racing.

Los deportes de conjunto brillaron con Juan Cruz Frontera (capitán del seleccionado de básquet 3×3 masculino), quien lideró al equipo hacia la medalla de oro. También lo hicieron Valentín Maldonado Castro con el equipo de rugby 7, y Nicolás Rodríguez y Joaquín Costa, integrantes del seleccionado argentino de hockey masculino, que se coronó campeón al vencer a Canadá.

En vela, la olímpica Chiara Ferretti logró una meritoria medalla de plata en tabla a vela (IQ Foil), y Joaquín Reutemann finalizó cuarto, muy cerca del podio.

En squash, Francisco Sebastián Alfonso consiguió dos medallas de plata: una en la modalidad dobles y otra en equipos.

El esquí náutico también dijo presente: Bautista Ahumada Cirrincione fue segundo en Slalom y logró un quinto puesto en Figuras, mientras que Isabella Besso Valero participó en tres disciplinas y finalizó entre las mejores 10 en dos de ellas.

En handball femenino, Valentina Stanich fue parte del equipo subcampeón tras caer ante Brasil, al igual que Imanol Salazar Tombión, que integró el seleccionado de vóley masculino, que obtuvo la plata tras caer en un ajustado tie-break también ante Brasil.

En rugby 7 femenino, las cordobesas Melina López y Brisa Guzmán fueron parte del equipo que luchó hasta el final por subirse al podio, cayendo en la definición por el bronce ante Canadá.

La judoca Valentina Yael Álamo Torres tuvo un sólido debut panamericano: cayó en cuartos de final por ippon y luego en la instancia de repechaje en la categoría hasta 52 kg.

En patinaje artístico, Martina Alterio finalizó en el cuarto lugar en una prueba altamente competitiva.

El seleccionado argentino de vóley femenino, con la participación de Paula Tomasa, también alcanzó las instancias decisivas siendo invictas en fase de grupos y finalizando en la cuarta colocación.

Otras actuaciones destacadas

En atletismo, Martín Ezequiel Moleker terminó octavo en la prueba de 10.000 metros.

En aguas abiertas, Tomás Rodríguez no pudo completar la exigente competencia de 10 km.

En ciclismo pista, Valentina Tapia fue cuarta en persecución por equipos, mientras que Iñaki Serrano Esper avanzó hasta cuartos de final y luego fue descalificado por una falla técnica en la competencia grupal.

En gimnasia rítmica, Emma Ceballos Rappi se ubicó 11ª en la clasificación general individual. El conjunto argentino, integrado por Bianca Chioso, Josefina Altamirano Gómez, Isabella Brochero Ballatorre, Malena Dre y Julia Teijeiro, finalizó séptimo en la rutina con mazas.

Córdoba, semillero del alto rendimiento

Con este desempeño, Córdoba vuelve a consolidarse como una de las provincias más destacadas del deporte nacional. Más allá de los resultados, lo que se vivió en Asunción fue un fiel reflejo del trabajo continuo de instituciones, entrenadores y familias que impulsan a jóvenes deportistas a llegar a lo más alto.

El futuro es prometedor, y los Juegos Panamericanos Juniors 2025 fueron una muestra contundente del talento y la proyección del deporte cordobés.