Agenda Centro: Clásico de Basquet, Abierto de Voley y mucho más deporte

Por la fecha 9 de la Morterense, Centro recibe en todas las categorías a San Jorge en el clásico.

Este viernes jugarán las categorías U17 y primera división desde las 19:30 y 21:30 horas respectivamente.

Mientras que los chicos de U13, U15 y U21 jugarán el próximo lunes 11, comenzando la jornada a la hora 19 (cambio de día por motivo del Torneo Abierto de Vóley en el polideportivo).

Además, en Mini Básquet, Centro viaja este sábado a Freyre para participar de un encuentro junto al club local y Sociedad Sportiva Devoto.

Por la Liga Provincial de Clubes, la categoría U17 visita este domingo al Club Dante Alighieri de Córdoba por los cruces de segunda ronda.

En básquet femenino, nueva fecha para el equipo de Primera División por el Torneo Asociativo.

Este jueves 7, desde las 21:30, Centro recibe en el Polideportivo a Nueve de Morteros.

VOLEY

Con más de 15 equipos de todo el país y la presencia destacada de Talleres de Córdoba, llega la 7ª edición del Torneo Abierto Rojinegro en categorías Sub 13 y Sub 16.

Los días sábado y domingo, el Polideportivo de Centro se prepara para vivir dos jornadas a puro vóley.

El acto inaugural será el sábado a las 16 horas.

PADEL

Comienza la fecha 3 del Circuito de la Asociación Padel Club (APC).

El torneo de caballeros con sede central en el club Nueve de Morteros será para las categorías impares (Séptima, Quinta y “Suma 6”) y las canchas Rojinegras oficiarán de subsede.

En damas, serán protagonistas las categorías pares (Octava, Sexta y “Suman 9), teniendo sede central en Porteña Asociación.

Mucha representación Rojinegra tanto en damas como en caballeros que desde el día miércoles comenzaron con la actividad.

HOCKEY

El equipo de primera división viaja este domingo a Rafaela para jugar por la fecha 5 de la FOSH. Será en cancha de CRAR enfrentando al mencionado equipo.

NEWCOM

Tres equipos Ave Fénix de Centro Social estarán presentes este sábado en el torneo Mixto +50 que se realizará en la localidad de Zenón Pereyra.

PATÍN

Las categorías C4 y C5 del patín de Centro viajan este domingo a Córdoba para participar del primer torneo zonal organizado por la Federación en el Club Juniors.

TENIS

Centro recibe este fin de semana la tercera fecha puntuable de la Asociación Tenis San Justo (ATS).

Será para jugadores de Tercera, Cuarta y Quinta categoría en caballeros y Sexta en damas.

La competencia dará comienzo el viernes desde la hora 14.

GIMNASIA ARTÍSTICA

Centro estará presente este sábado en el primer encuentro del año, organizado en esta oportunidad por San Jorge de nuestra ciudad.

FÚTBOL

En futbol infantil, Centro recibe este sábado desde el mediodía en todas las categorías a 9 de Freyre por los cruces de cuartos de final del Torneo Apertura.

En futbol mayor, el rojinegro visita este domingo a Nueve de Morteros por la semifinal del Torneo Apertura. El partido se jugará a la hora 16.