San Jorge: Sede de Encuentro de Gimnasia Artística, Mini Voley y más

Este sábado 9:30 horas el club San Jorge será sede del 1° Encuentro de Gimnasia Artística Nivel Escuela.

Más de 300 gimnastas de toda la región estarán presentes en el Polideportivo Santo, en una gran jornada de deporte y participación.

VÓLEY

Mini Vóley

Domingo – 10:00 hs

Recibimos en el club un nuevo Encuentro de Mini Vóley, con la presencia del semillero de la región en una jornada llena de juego y aprendizaje.

Torneo

La categoría Sub 13 estará participando del Abierto Rojinegro, organizado por Club Centro Social.

BÁSQUET

Se disputa una nueva fecha del Torneo Asociativo, con clásico para el básquet santo.

Viernes – 19:30 hs

Visitamos a Centro Social con las categorías:

• Juveniles

• Primera División

Lunes – 19:00 hs

Se completa la programación con:

• Infantiles

• Cadetes

• Liga Próxima

Mini Básquet

Sábado

Las categorías Pre-Mini y Mini participarán de un triangular en Villa Trinidad, junto al local y Libertad de Sunchales.

FÚTBOL

Fútbol Femenino

Domingo – desde las 12:00 hs

Por la segunda fecha del Torneo Apertura, las chicas visitan a Belgrano de La Para con todas las categorías.

Divisiones Inferiores

Sábado – desde las 12:00 hs

Se juegan los cuartos de final del Torneo Apertura, donde recibimos a Juniors de Suardi.

Escuelita

Domingo

La escuelita de fútbol Los Santitos estará presente en el encuentro organizado por 9 de Julio de Morteros, con las categorías 2019, 2020 y 2021.

BOCHAS

Domingo

Los bochófilos participarán del torneo organizado por Sportivo Suardi, bajo la modalidad parejas para las tres categorías.

Acompañemos a nuestros deportistas y vivamos juntos otro fin de semana de deporte.