Agenda: Centro viaja a Carlos Paz, en busca del título de la Liga Provincial de Basquet

Gran expectativa para este fin de semana ya que se define la Liga Provincial B de básquet mayor.

El rojinegro, con la serie 1-0 a su favor, viaja este viernes a Carlos Paz para jugar el segundo partido vs Pesca. Será desde las 22 horas.

Si gana, Centro conseguirá el ansiado título y ascenso a la Liga A. De ser necesario un tercer partido, será este domingo 16 de noviembre en Brinkmann, desde las 19 horas.

Importante momento para el básquet rojinegro que se prepara para esta definición del Provincial B, del que ya fue campeón en la temporada 2012/2013.

Las categorías formativas ya finalizaron la fase regular del Clausura y esperan por sus respectivas definiciones que comienzan la próxima semana.

Por otra parte, Centro tendrá nuevamente representantes en la Selección Morterense U13 masculina y femenina, que participa este domingo de la definición del Provincial de Selecciones a disputarse en Río Cuarto.

Allí viajarán los deportistas:

– Salvador Balbo.

– Maia Cerutti Cárcano.

– Malena Giaveno.

– Martina Bertoni.

– Laura Contreras.

Además, en básquet femenino, continúa la participación de Emilia Cesana, Alma Barbero y Lourdes Castro Ibarra en los Juegos Binacionales 2025 de Chile, representando al Seleccionado U17 de Córdoba.

VOLEY

En la noche del miércoles, el equipo de primera recibió en el polideportivo al Social de Chipión por la última fecha del Clausura, con victoria para el equipo visitante por 3-0.

KARATE

El Dojo Carlos Franco de Centro Social vuelve a la competencia oficial.

El domingo los karatekas rojinegros viajarán a Hurlingham, Buenos Aires. participar de la “Yamada Cup”, organizada por la Federación Fedakko.

Quienes representarán a Centro Social serán:

Adrian Alaniz, José Cortez, Joaquin Cortez, Juan Cortez, Shaira Castro y Magdalena Mucha.

NEWCOM

El newcom rojinegro no descansa. Centro estará presente este domingo en la última fecha de la Liga del Paraná, a realizarse como siempre en la mencionada ciudad Entrerriana.

PATÍN

El patín artístico de Centro participa este sábado del encuentro organizado por Porteña Asociación.

PADEL

Desde el día jueves hasta el domingo, se disputará en las instalaciones de los clubes morterenses, Nueve y Tiro, el Torneo Interclubes Femenino de Apc 2025.

Esta competencia está integrada por todas las instituciones que forman parte de la Asociación Padel Club.

En el caso de damas, todos los clubes deben elegir a una pareja representante titular y una suplente en cada una de las categorías (Séptima, Sexta y Quinta).

En esta oportunidad el formato consiste en dos zonas de 3 equipos, de los cuales solo dos de cada grupo accederán a semifinales.

Centro Social comparte zona con Porteña Asociación y Sportivo Suardi.

TENIS

El sábado desde las 8:30, nuestras canchas recibirán el Torneo Máster de la Liga Litzo en categorías desde Sub 8 hasta Sub 16, que fue re programado el pasado fin de semana por cuestiones climáticas.

En este importante torneo participan los primeros 8 jugadores del ranking anual de cada categoría.

FÚTBOL

En futbol infantil, Centro visita el sábado a 8 de Diciembre de Villa Concepción del Tío por la última fecha del Torneo Clasificatorio.

Además, los más pequeños del futbol del Club estarán presentes este viernes en el torneo organizado por San Jorge de nuestra ciudad.

En futbol mayor, comienzan los cruces del Torneo Absoluto y el rojinegro es local de Almafuerte de Las Varillas por los Octavos de Final. El partido se jugará este domingo a las 17 horas.