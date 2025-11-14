  • 14 noviembre, 2025

Deportes

San Jorge: Nueva edición de «Los Santitos» y resto de la agenda deportiva

Nov 14, 2025

Este viernes Club Sasn Jorge es sede de una nueva edición del tradicional encuentro de escuelitas de futbol “Los Santitos”. Desde las 20 horas el Padre Jorge Isaac recibe a los mas pequeños del futbol regional, en una jornada que como todos los años promete diversión y aprendizaje.

Inferiores

Se juega la ultima fecha del torneo Absoluto, el Santo visita a Sportivo Balnearia, este sábado desde las 17 horas.

Mayores

Se juegan los octavos de final del torneo absoluto y el equipo santo recibe en el Padre Jorge Isaac a Porteña Asociación, este domingo desde las 20 horas.

Senior

El equipo + 35 juega este sábado desde las 15 horas en la cancha de Bertossi, contra el club Andrés Gorchs.

BÁSQUET

Torneo Promesas U12

Este domingo se llevará a cabo la segunda edición del torneo organizado por la sub comisión y profes de la disciplina, desde las 10 horas el poli santo recibe a los clubes de la región, para una jornada a puro básquet, con las futuras promesas del básquet zonal.

VÓLEY

Inferiores

Las chicas juegan la última fecha del torneo clausura, visitando a Sportivo Balnearia, este sábado con todas las categorías.

PATÍN

Este sábado el patín artístico santo va a participar del encuentro organizado por Patín Show Porteña, con los tres niveles, llevando todo el color y la elegancia de las coreos del profe Alexis.

PÁDEL

Arranco El Interclubes femenino de la APC y las chicas del santo comparten Zona con 9 de Morteros y Tiro Federal, la pasión de los clubes se traslada a las canchas de pádel, mucha suerte para todas las jugadoras santas.