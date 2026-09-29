Agenda cultural renueva su programación con Teatro, Danza y propuestas para todas las edades

Hasta el 4 de octubre, la agenda cultural de Córdoba se renueva con una programación que reúne teatro, danza y propuestas para distintas edades y públicos.

Entre las actividades destacadas se encuentra una nueva edición del Festival Internacional de Teatro para la Infancia y la Juventud, que desplegará su programación en Córdoba Capital y localidades del territorio provincial, junto con espectáculos de gran nivel en los principales escenarios de la provincia.

Del jueves 1 al domingo 4 de octubre, el FIT Córdoba 2026 celebrará su decimotercera edición con 50 funciones y la participación de 29 compañías provenientes de Córdoba, distintas provincias argentinas y siete procedencias internacionales. La propuesta busca consolidar un espacio de encuentro, intercambio y disfrute en torno a las artes escénicas para las infancias y juventudes.

En el marco del festival, el domingo 4, a las 17, el Teatro Real será escenario de “Gepetto: No hay ruido más fuerte que el de una ballena que cae”, una producción de la Comedia Cordobesa junto al Instituto Italiano de Cultura. La obra recupera las aventuras de Pinocho, el clásico personaje creado por Carlo Collodi, para abordar su viaje de formación y descubrimiento a través de la curiosidad, la amistad, la lealtad y la justicia. La propuesta está recomendada para mayores de 14 años y las entradas tienen un valor de $10.000.

La danza también tendrá un lugar destacado durante la semana con “Entre dos mundos”, que se presentará del jueves 1 al domingo 4, a las 20, en el Teatro del Libertador San Martín. El Ballet Oficial de la Provincia compartirá escenario con el bailarín y coreógrafo Hernán Piquín para ofrecer una programación que reúne tangos de Astor Piazzolla, con coreografía del artista invitado, y la suite del ballet “Paquita”, una de las obras más exigentes del repertorio clásico académico.

La propuesta contará además con el acompañamiento de un quinteto de músicos integrado por Valeria Martín, Aldo Cerino, Román Carballo, Christian Esquivel y Damián Torres.

A continuación, algunas de las actividades destacadas. La programación completa, con horarios y detalles de cada evento, está disponible en cultura.cba.gov.ar.