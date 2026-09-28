Club La Flor: 270 comensales participaron de la Fiesta del Corderito

Las instalaciones del club La Flor lucieron sus mejores galas para recibir, el sábado 26 de septiembre, la 12.ª edición de la tradicional Fiesta del Corderito. La convocatoria volvió a ser un éxito, con asistentes de la propia colonia y de la zona rural del entorno, así como de las ciudades y localidades de Brinkmann, Morteros, La Paquita, Colonia Valtelina, Villa Trinidad, Capivara, Alta Gracia y hasta de Pergamino (Buenos Aires), entre otras.

El menú principal tuvo como protagonista al tradicional corderito de la colonia a las brasas, una propuesta gastronómica que volvió a reunir a familias y amigos en torno a una de las celebraciones más esperadas de la región. La jornada contó además con un destacado servicio gastronómico a cargo de “La Vani” Zabala, de La Paquita, mientras que la orquesta Los Porteñitos aportó el marco musical y bailable, con un repertorio acorde al espíritu familiar de la celebración.

El encuentro también permitió poner en valor las mejoras realizadas en el predio. La Municipalidad de Brinkmann acondicionó los sanitarios y realizó trabajos de pintura en el salón de fiestas, mientras que la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos dejó habilitada una nueva iluminación con luces LED, que realza el conjunto edilicio y se extiende desde el club y el comedor de campo, pasando por la capilla San Santiago Apóstol, hasta el acceso a la Cooperativa La Flor.

Uno de los momentos especiales de la noche fue el homenaje a quienes celebraban su cumpleaños en esa fecha. De manera colectiva, se realizó el tradicional soplo de bengalas, acompañado por la interpretación de “Que los cumplas feliz” por parte de la orquesta actuante.

También se entregaron obsequios representativos de la Fiesta y de su logo, como reconocimiento a la valiosa colaboración de la Municipalidad, la Cooperativa y los autores de la canción distintiva de la Fiesta del Corderito, estrenada y presentada oficialmente ante el público durante la velada.

La celebración se extendió hasta altas horas de la madrugada, en un clima de alegría y camaradería. El público se retiró con la satisfacción de haber compartido una nueva edición de esta fiesta tradicional y con la expectativa de volver a encontrarse el año venidero.

La próxima edición de la Fiesta del Corderito ya tiene fecha: será el sábado 25 de septiembre de 2027, dando inicio a la planificación de una nueva celebración que, como bien lo expresa la letra de su canción distintiva, “la fiesta más esperada”, promete volver a reunir a todos, nuevamente, dentro de 365 días.