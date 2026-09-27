La Casa Graciela Boero – Espacio Cultural Morteros fue escenario del Festival Internacional de Folclore – CIOFF Argentina 2026, un encuentro que reunió a delegaciones de México y Colombia junto a artistas y representantes de la cultura local.

Desde Colombia llegó la Compañía Artística Danza “Centro Cultural Casanari”, agrupación fundada en 2016 que desarrolla un importante trabajo de formación y difusión de la danza folclórica y que cuenta con participación en festivales de distintos países.

México estuvo representado por el Ballet Nacional del Movimiento Antorchista, de Puebla, creado en 1990 y con una extensa trayectoria en la difusión de las danzas y expresiones tradicionales mexicanas en escenarios de su país y del mundo.

Por Morteros, participaron la Escuela de Folklore Renacer Danza, dirigida por Romina Barrera y Darío “Chino” Pérez, junto a Sacha Kausay, quienes presentaron “El Patio del Tío Lalo”, una propuesta inspirada en nuestras raíces, costumbres y tradiciones.

El encuentro contó con la presencia del intendente Sebastián Demarchi, la viceintendenta Cristina De Carli, integrantes del Ejecutivo Municipal, concejales, miembros del Tribunal de Cuentas, representantes de instituciones y vecinos que acompañaron esta jornada de intercambio cultural.

Desde la Municipalidad de Morteros agradecemos a CIOFF Argentina, a las delegaciones de México y Colombia, a Renacer Danza y Sacha Kausay, y a todos quienes fueron parte de esta noche que permitió compartir nuestras tradiciones y celebrar la riqueza del folclore como expresión de identidad y encuentro entre culturas.