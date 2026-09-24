Teatro Real: Lanzaron XIII edición del Festival Internacional de Teatro para la Infancia y la Juventud

La XIII edición del Festival fue presentada este miércoles en el Teatro Real, en una actividad organizada por la Agencia Córdoba Cultura, y contará con una programación destinada a las infancias y juventudes que llegará a Córdoba Capital y a 13 localidades del interior provincial.

El lanzamiento se realizó en el marco de la presentación de “Los días del venado”, producción de la Comedia Infanto Juvenil del Teatro Real, elenco estable que este año celebra sus 50 años de trayectoria.

Durante cuatro jornadas, el FIT Córdoba 2026 propone una programación que reúne 50 funciones, siete actividades especiales y 29 compañías, grupos, elencos, colectivos y proyectos artísticos, con una fuerte presencia territorial y propuestas de diferentes lenguajes de las artes escénicas.

En la presentación, el presidente de la Agencia Córdoba Cultura, Marcelo Rodio, destacó el vínculo entre cultura y educación, y la importancia de generar nuevos públicos para las artes escénicas.

“Porque la cultura y educación van de la mano, el trabajo conjunto es muy importante. La cultura es la memoria de los pueblos, y esa es la importancia que tenemos que seguir trabajando”, sostuvo Rodio.

En ese sentido, destacó también el acompañamiento de la gestión del gobernador Martín Llaryora y la dimensión que alcanzó el Festival de Teatro. “Es el gran evento que tiene Córdoba, no solamente para nuestra provincia, sino para Latinoamérica, para el Mercosur”, afirmó.

Además, puso en valor la relación entre artistas y públicos: “Para que haya un artista tiene que haber público también. Y para que haya público tiene que haber un mercado, un sector que lo pueda nuclear y que podamos trabajar en este tipo de eventos”.

Por su parte, el director del Festival, Raúl Sansica, destacó el carácter federal e internacional de esta edición: “Siete países, cinco provincias, más los elencos oficiales. Todo el público podrá disfrutar del teatro de Córdoba y del internacional. Del 1 al 4 de octubre, todo Córdoba se va a vestir de teatro”.

Una red de espacios para encontrarse con las artes escénicas

La programación se desarrollará en una amplia red de sedes, con 29 espacios distribuidos entre Córdoba Capital y distintas localidades del territorio provincial.

En la ciudad de Córdoba participarán espacios como el Teatro Real, Teatro del Libertador San Martín, Teatro de la Reforma, Centro Cultural Córdoba, Biblioteca Córdoba, Paseo del Buen Pastor, Cubo Azul, Sindicato de Maravillas, La Cochera, Hospital de Niños Santísima Trinidad, La Piojera e ISEAM Domingo Zípoli, entre otros.

Uno de los ejes de esta edición es la ampliación del alcance territorial. A las propuestas programadas en Córdoba Capital se sumarán 13 localidades del interior provincial: Río Cuarto, Cruz Alta, Villa Dolores, Camilo Aldao, La Calera, Tío Pujio, Villa de Las Rosas, Laguna Larga, Las Varillas, Jesús María, San Francisco, Villa María y Villa Giardino.

En estas localidades se realizarán 15 funciones, fortaleciendo la circulación de espectáculos y generando espacios de encuentro entre artistas, públicos, instituciones y comunidades de distintos puntos de Córdoba.

Una programación federal e internacional

El FIT Córdoba 2026 contará con la participación de 29 compañías, grupos, elencos, colectivos y proyectos artísticos, con presencia cordobesa, nacional e internacional.

La programación reúne propuestas de Córdoba y de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza y Entre Ríos, además de Rosario, y suma la participación de compañías y artistas de Brasil, Francia, Chile, Uruguay, Croacia, España/Cataluña e Italia.

Entre las propuestas se encuentran las coproducciones “El lugar donde van las cosas perdidas”, de Croacia-Córdoba, y “Gepetto: no hay ruido más fuerte que el de una ballena que cae”, de Córdoba-Italia.

En el plano internacional participan, entre otros, Primeiro Olhar, Théâtre de Cuisine, Fabrizio Rosselli, El Astillero Teatro, Opa!, Cie 7Bis, Compañía Pataleta, Tryo Teatro Banda, laSala & Com un llum, Teatar Poco Loco y Bebelume Arte Educa.

Teatro para distintas edades y múltiples lenguajes

La programación contempla diferentes etapas de las infancias y juventudes, con propuestas destinadas a la primera infancia, de 0 a 5 años, y obras dirigidas a mayores de 16 años, además de numerosos espectáculos ATP.

El público podrá acceder a propuestas de teatro, teatro de objetos, títeres, clown, circo, danza, formas animadas, teatro musical, teatro juglar, performance, producción multimedia y propuestas audiovisuales, entre otros lenguajes.

Formación, intercambio y participación

Además de las funciones, el FIT Córdoba 2026 incorpora siete actividades especiales vinculadas con la formación, el intercambio profesional, la reflexión y la producción audiovisual.

Entre ellas se encuentran “Entre otras – Un ensayo sobre infancias, memorias y coautorías”; el III Encuentro Internacional Cultura Infancia; el taller de robótica educativa “Pequeños creadores, grandes descubrimientos”; Telón Animado, con selección de cortos; el Encuentro de Profesionales del Teatro; y la proyección “Bebelume – En Tejiendo Infancias”.

Estas actividades complementan la programación artística y generan instancias de intercambio entre artistas, profesionales, instituciones, niñas, niños, jóvenes y comunidades.

La programación completa del FIT Córdoba 2026, junto con la información sobre funciones, sedes y actividades, estará disponible a través de los canales oficiales de la Agencia Córdoba Cultura.