Más de 300 mil personas en la celebración del día de la Primavera, con alto impacto económico

Más de 320 mil personas participaron de las celebraciones por el Día de la Primavera en distintos puntos de la provincia de Córdoba, que generaron un impacto económico superior a los 42 mil millones de pesos.

La gran convocatoria se reflejó especialmente en los principales destinos que fueron escenario de los festejos. Embalse y Potrero de Garay registraron una ocupación plena de sus plazas hoteleras, lo que impulsó la llegada de visitantes a alojamientos de localidades cercanas.

Por su parte, Villa Carlos Paz alcanzó un promedio del 65% de ocupación, favorecido por las propuestas y actividades vinculadas con la celebración.

El movimiento de visitantes dinamizó los sectores de alojamiento, gastronomía, transporte, comercio y servicios, y extendió el impacto turístico y económico más allá de las localidades que concentraron los principales eventos.

“El movimiento que generaron las celebraciones por el Día de la Primavera demuestra, una vez más, la capacidad que tiene Córdoba para convocar visitantes y generar actividad en todo el territorio provincial. La ocupación plena en destinos como Embalse y Potrero de Garay, junto con la derivación de turistas hacia localidades cercanas, refleja cómo el movimiento se distribuye y dinamiza toda la región”, señaló el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani.

El funcionario agregó: “Estos números son importantes no solo por la cantidad de personas que participaron de los festejos, sino también por el impacto económico que generan en miles de familias, trabajadores y emprendimientos vinculados directa e indirectamente con el turismo. Córdoba vuelve a mostrar la fortaleza de su oferta y la capacidad de sus destinos para recibir acontecimientos de gran convocatoria”.