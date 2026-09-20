Ponen en valor Hotel El Cóndor (Pampa de Achala), para potenciar el «Camino de Brochero»

El Gobierno de Córdoba avanza con la recuperación y puesta en valor del histórico Hotel El Cóndor, ubicado sobre la Ruta Provincial 34, en la Pampa de Achala, con el objetivo de convertirlo en un parador para quienes recorren el Camino de Brochero.

El gobernador Martín Llaryora visitó este sábado el inmueble junto al arzobispo de Traslasierra y recorrió las instalaciones donde se llevará adelante la intervención.

Durante la visita, Llaryora destacó que la recuperación del Hotel El Cóndor y la construcción del Centro de Acogida en Villa Cura Brochero permitirán conformar dos postas fundamentales para los peregrinos.

El mandatario sostuvo que el objetivo es desarrollar un modelo inspirado en el Camino de Santiago de Compostela y consolidar al Camino de Brochero como el circuito religioso más importante de Sudamérica, con infraestructura adecuada para recibir a visitantes de la Argentina y del mundo.

La iniciativa busca rescatar un edificio emblemático de las Altas Cumbres y, al mismo tiempo, dotar de nueva infraestructura al circuito religioso, cultural y turístico que evoca los caminos transitados por San José Gabriel del Rosario Brochero.

El proyecto contempla una inversión provincial de $1.500 millones y prevé que el nuevo Parador El Cóndor sea inaugurado en diciembre de 2026.

La intervención incluirá el refuerzo de la estructura existente, la adecuación de los espacios interiores y la incorporación de los servicios necesarios para ofrecer descanso, alimentación y alojamiento a los caminantes.

El parador contará con dormitorios, comedor, cocinas, lavaderos, oratorio, sanitarios, áreas comunes, espacios de estar y un patio. Además, tendrá accesibilidad universal, utilizará energías renovables y conservará su identidad como refugio de montaña, respetando el entorno natural de la Pampa de Achala.

Un espacio estratégico en el Camino de Brochero

El Hotel El Cóndor ocupa un lugar estratégico dentro del Camino del Peregrino, el recorrido de más de 20 kilómetros que une el paraje Giulio Césare con Villa Cura Brochero a través de las Altas Cumbres.

La senda, inaugurada en 2016, recrea parte de los trayectos realizados por el Cura Brochero durante su tarea pastoral y social. Actualmente convoca a miles de fieles provenientes de distintos puntos de Córdoba y del país.

La restauración del hotel permitirá sumar un espacio de abrigo y asistencia en medio del recorrido serrano, mejorando las condiciones para quienes transitan por una zona caracterizada por la altura y los cambios climáticos.

La obra se complementará con la construcción de un Centro de Acogida de Peregrinos en Villa Cura Brochero, que tendrá recepción, áreas de información turística y espiritual, dormitorios transitorios, sala de lectura, espacios de meditación, un museo brocheriano, un salón de usos múltiples y un patio de encuentro.

Ambas intervenciones forman parte de una estrategia integral para consolidar el Camino de Brochero como un circuito de peregrinación de alcance internacional, fortalecer la identidad cultural y espiritual de Córdoba e impulsar el desarrollo turístico y económico de las Altas Cumbres y Traslasierra.