Club La Flor organiza nueva edición de la Fiesta del Corderito

El próximo sábado 26 de septiembre de 2026, a partir de las 21:30 horas, se llevará a cabo una nueva edición de la tradicional Fiesta del Corderito en las instalaciones del Club la Flor, ubicado en la zona rural de Brinkmann.

Los asistentes podrán disfrutar de un exquisito menú que incluye salamín, corderito de la colonia a las brasas con ensaladas de repollo y lechuga, pan y postre helado. La propuesta contempla una amplia variedad de bebidas (vino, soda, cerveza, gaseosas, agua mineral y saborizada), además de un servicio post cena con café, fernet y whisky. Para el trasnoche, se servirán pizzas, sándwiches y codeguines.

El acontecimiento será atendido por el probado servicio gastronómico de Ivana Zabala, de La Paquita. Se ruega a los concurrentes llevar vajilla completa.

La velada estará amenizada por un gran baile familiar con la actuación en vivo de Los Porteñitos. Las tarjetas tienen un valor de $55.000 para mayores y $20.000 para menores. Cabe destacar que quedan las ÚLTIMAS TARJETAS DISPONIBLES sujetas a la capacidad del lugar, por lo que se recomienda realizar las reservas con inmediata anticipación comunicándose a los teléfonos 3562-442557 (Néstor) o 3562-513783 (Raúl).

Igualmente, se anuncia la creación de un tema identificativo del evento, cuya letra fue elaborada por Amílcar Poletti y Walter Oliver se ocupó de darle forma musical con su dominio de la IA. La canción cita los principales aspectos y atributos de la celebración, se titula “La Fiesta del Corderito” y, musicalmente, se enrola en el género “polca”, un ritmo que vino en el bagaje cultural traído por los inmigrantes.

La fiesta más esperada, como dice la letra, está a punto de ser vivida nuevamente el 26 de septiembre.