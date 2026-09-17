Brinkmann se prepara para vivir el 23° Festival Nacional del Humor y la Canción

En conferencia de prensa, este martes por la noche se realizó el lanzamiento oficial del 23° Festival Nacional del Humor y la Canción, a realizarse el sábado 21 y domingo 22 de noviembre en el Escenario Luis Landriscina de Brinkmann, con entrada libre y gratuita.

El lanzamiento estuvo encabezado por el Intendente Mauricio Actis, el Director de Cultura Germán Argañaraz y los reconocidos artistas Paquito Ocaño y Efrain Colombo, quienes cantaron a dúo de manera sorpresiva para todos los presentes, acompañados por los artistas locales.

En este marco, se firmó un convenio de hermanamiento cultural entre los Municipios de Brinkmann y de Quilino, el cual extiende lazos culturales entre el Festival Nacional del Humor y la Canción de nuestra ciudad y el Festival Provincial del Cabrito que se realiza en la mencionada localidad del noroeste Cordobés. Realizaron la firma los intendentes Mauricio Actis y Mabel Godoy, quien estuvo acompañada por una delegación de mas de 10 personas.

El Portal de los Festivales Cordobeses reunirá a destacados artistas, junto a propuestas de humor y música para toda la familia:

Sábado 21 de noviembre:

Compañía de Danzas Ansenuza, Ballet oficial Festival de Malambo Laborde, Grupo Cina-Cina, Javier y los Chamameceros de Brinkmann, Andrés Teruel, Los Puebleros Riojanos, Efrain Colombo y Paquito Ocaño.

Domingo 22 de noviembre:

Ballet Alma de Pueblo, Sacha Kausay, Antigal, Marcelo Donnet (tributo a Cacho Castaña), Gastón Melgarejo (tributo a Abel Pintos), Planeador V (tributo a Gustavo Ceratti) y Cristian Reynoso y la Banda del Efra.

El predio abrirá sus puertas a las 19 horas, el sábado, y a las 17, el domingo, y contará con espacios de recreación, feria de artesanos y emprendedores, además de buffet y cantina.