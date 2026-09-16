Bancor: Inauguraron Obra de Eugenio Zanetti, cordobés, ganador del Oscar

Bancor inauguró en el Museo Tamburini Eugenio Zanetti. El hombre que habita muchos mundos, una muestra que reúne obras y piezas de las distintas disciplinas en las que se destacó uno de los artistas cordobeses de mayor reconocimiento internacional.

La exposición propone un recorrido por su vasta producción en cine, pintura, teatro y ópera, a través de un diseño que integra sus creaciones con la arquitectura del histórico edificio.

La inauguración contó con la presencia de Eugenio Zanetti. También participaron el presidente de Bancor, Raúl Paolasso; la gerenta de Prensa y Relaciones Institucionales de la entidad, Alejandra Piasco; la líder de Gestión Cultural, Laura Castiñeiras; el presidente de la Agencia Córdoba Cultura, Marcelo Rodio; el secretario de Fortalecimiento Vecinal, Cultura y Deportes, Héctor “Pichi” Campana; las curadoras de la exposición, Lucía del Milagro Arias y Luz Novillo Corvalán; e invitados especiales.

Durante la apertura, integrantes del Coro Polifónico de la Provincia de Córdoba interpretaron “Va, pensiero”, de la ópera Nabucco, y “Spuntato il dì”, de Don Carlo, ambas de Giuseppe Verdi.

La muestra propone un diálogo entre la obra del artista y la arquitectura italianizante del Museo Tamburini, que se transforma en escenario para pinturas, bocetos, objetos de utilería utilizados en sus producciones de Hollywood, fragmentos cinematográficos y piezas de vestuario.

Entre los principales atractivos se encuentra parte del vestuario original de la ópera Don Carlo, presentada en el Teatro Colón en 2015, con diseño de escena y vestuario de Zanetti.

De esta manera, Bancor acerca al público cordobés una experiencia en la que confluyen el cine, la pintura, la música y la escenografía para recorrer el universo creativo de un artista nacido en Córdoba que alcanzó reconocimiento internacional.

Una obra que atraviesa mundos

Con curaduría de Lucía del Milagro Arias y Luz Novillo Corvalán, la exposición aborda la producción de Zanetti desde una perspectiva transversal e integra los distintos lenguajes y campos en los que desarrolló su carrera.

El circuito establece diálogos entre diferentes momentos de su trayectoria y pone en escena el singular estilo del artista y los vínculos entre sus múltiples prácticas. El eje conceptual se centra en la tensión entre lo real y lo ficticio, entendiendo su obra como una construcción en la que los límites entre artificio y realidad se diluyen.

El edificio del Museo Tamburini adquiere un papel fundamental en esta experiencia. Su arquitectura, diseñada por Francisco Tamburini —quien también proyectó el Teatro Colón—, se convierte en un gran escenario para las obras de Zanetti, generando un cruce entre teatralidad, memoria y experiencia contemporánea.

Del atelier a Hollywood y la ópera

Desde el ingreso, grandes velos de tela reproducen pinturas de Zanetti a escala monumental y transforman el espacio arquitectónico. El diseño expositivo incorpora una mirada neobarroca, marcada por la exuberancia y la teatralidad, en diálogo con el universo visual del artista.

El recorrido incluye una sala dedicada a la pintura, concebida como una reconstrucción íntima de su atelier. En otros espacios se exhiben bocetos originales, objetos de utilería y archivos fotográficos que permiten acercarse al detrás de escena de sus producciones.

La dimensión cinematográfica está presente a través de fragmentos de películas en las que trabajó y de una sección especialmente dedicada al Premio Oscar que obtuvo por su trabajo en Restoration.

Otro de los núcleos destacados está dedicado a la ópera Don Carlo, presentada en el Teatro Colón en 2015, con diseño de escena y vestuario de Zanetti. Allí se exhiben máscaras y trajes de terciopelo con bordados, galones e intervenciones pictóricas.

Es la primera vez que una exposición en Córdoba presenta vestuario perteneciente a una producción operística del Teatro Colón.

Un cordobés ganador del Oscar

Nacido en la ciudad de Córdoba, Zanetti desarrolló una trayectoria artística que trascendió fronteras y disciplinas. Desde sus primeras exposiciones en la década de 1960 hasta sus trabajos en Hollywood y en grandes escenarios líricos y teatrales, construyó una carrera de más de seis décadas.

Pintor, ilustrador, escenógrafo, diseñador de producción, dramaturgo y director de cine, teatro y ópera, alcanzó uno de los máximos reconocimientos de la industria cinematográfica al ganar el Premio Oscar por la dirección de arte de Restoration. Posteriormente volvió a ser nominado por la Academia por su trabajo en What Dreams May Come.

Su historia continúa profundamente ligada a Córdoba y ahora una selección de sus trabajos llega al Museo Tamburini para reencontrarse con el público de su ciudad natal.

Para Bancor, recibir en su espacio cultural a uno de los artistas cordobeses de mayor proyección internacional representa una oportunidad para acercar a la comunidad una obra que atravesó disciplinas, escenarios y fronteras.

Eugenio Zanetti. El hombre que habita muchos mundos podrá visitarse hasta el 8 de enero de 2027, de 9 a 16, en el Museo Tamburini de Bancor (San Jerónimo 166), con entrada libre y gratuita.