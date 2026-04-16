«Agendas Regionales»: Fortalecen el trabajo articulado en todo el territorio cordobés

El Consejo para la Planificación Estratégica de Córdoba (COPEC) presentó el Programa Agendas Regionales y el desarrollo del primer seminario–taller “Desarrollo, Municipalismo y Regionalización”, una iniciativa impulsada por el Instituto de Desarrollo Territorial del organismo.

El programa tiene como objetivo generar instancias de trabajo conjunto entre las comunidades regionales de la provincia, promoviendo la identificación de problemáticas compartidas y el diseño de estrategias de desarrollo con enfoque territorial.

La iniciativa parte de una premisa central: muchos de los desafíos que enfrentan las localidades no pueden resolverse de manera aislada, sino que requieren una mirada regional, acuerdos institucionales y planificación coordinada.

En este marco, el presidente del COPEC, José Emilio Graglia, reflexionó sobre los 20 años de la ley de regionalización en Córdoba y compartió la conferencia de apertura titulada “Hacia una nueva regionalización”.

Durante la actividad se plantearon los desafíos pendientes en materia de articulación territorial y la importancia de consolidar regiones dinámicas, capaces de abordar tanto problemáticas micro como macro regionales, promoviendo soluciones integrales y sostenidas en el tiempo.

Además, se presentó el documento de trabajo “Evidencias para diseñar, gestionar y evaluar políticas públicas para el desarrollo regional”. Este documento constituye el insumo base del programa y propone trabajar con evidencia para ordenar prioridades, fortalecer capacidades de gestión y orientar la toma de decisiones en los territorios.

Durante el encuentro se llevó adelante un seminario–taller, dictado por la directora del Instituto de Desarrollo Territorial del COPEC, Victoria Romero Ratti, donde se abordaron problemáticas comunes y se avanzó en la construcción de propuestas concretas. Estas iniciativas podrán ser acompañadas técnicamente por el COPEC en su formulación e implementación, fortaleciendo así la capacidad de gestión en cada territorio.

El encuentro reunió a autoridades provinciales, legisladores, intendentes, jefes comunales, equipos técnicos y representantes de comunidades regionales de toda la provincia, consolidándose como el punto de partida de un proceso de trabajo orientado a fortalecer el desarrollo territorial desde una perspectiva regional, articulada y con proyección de mediano y largo plazo.

Índice Sintético de Desarrollo Departamental

En el marco del programa, se presentó el Índice Sintético de Desarrollo Departamental, una herramienta diseñada para analizar de manera integral el desarrollo de los distintos territorios de la provincia.

El índice combina información objetiva —proveniente de fuentes estadísticas oficiales— con información subjetiva vinculada a la percepción social, la opinión pública y los diagnósticos de actores territoriales, lo que permite construir una mirada más completa sobre la realidad de cada región.

Su estructura se organiza en cinco grandes dimensiones: capital físico, actividad económica, capital social, capacidades humanas y capacidades institucionales. Estas dimensiones se desagregan en diez componentes y más de noventa indicadores que permiten evaluar aspectos clave como infraestructura, conectividad, mercado de trabajo, seguridad, educación, salud, ambiente, entramado institucional y niveles de participación ciudadana.

De esta manera, el índice se constituye como una herramienta estratégica para la planificación, ya que permite identificar fortalezas y debilidades en cada departamento, ordenar prioridades y diseñar políticas públicas basadas en evidencia.

La apertura institucional contó con la participación de Augusto Pastore, Secretario de Gobierno del Ministerio de Gobierno; José Emilio Graglia, presidente del COPEC; la vicepresidenta de la Legislatura de Córdoba Julieta Rinaldi; Carla Tassile, Vicepresidenta y Directora del Instituto de seguridad y convivencia del COPEC.

Asimismo, estuvieron presentes Victoria Romero Ratti, directora del Instituto de Desarrollo Territorial del COPEC; el director general de Desarrollo Regional y Local, Hernán Passerini; la secretaria general de la Legislatura, Leticia Alocco; junto a legisladores provinciales, autoridades locales y referentes territoriales.

Links de interés:

Programa Agendas Regionales

El territorio como punto de partida: hacia un enfoque integral del desarrollo en Córdoba (TOMO I)

El territorio como punto de partida: hacia un enfoque integral del desarrollo en Córdoba (TOMO II)

Índice Sintético de Desarrollo Departamental