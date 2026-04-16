EduTurismo se consolida en Morteros con reconocimiento provincial

Se llevó a cabo la conferencia de prensa donde se presentó oficialmente el alcance del programa EduTurismo: un aula abierta, una iniciativa que continúa creciendo y consolidándose como una política innovadora que integra educación, turismo e identidad local.

El proyecto, impulsado desde la Dirección de Turismo en articulación con instituciones educativas, fue recientemente seleccionado entre los mejores de la provincia en la Convocatoria 2026 de Proyectos de Extensión de la Universidad Provincial de Córdoba, obteniendo además financiamiento para su desarrollo.

Durante la presentación, el intendente Sebastián Demarchi destacó la importancia del trabajo mancomunado entre el Municipio y la UPC Sede Regional Morteros – Ezpeleta, subrayando que “este tipo de proyectos reflejan una forma de gestión que apuesta a la educación, al conocimiento y al desarrollo local con identidad”.

Asimismo, se valoró el crecimiento sostenido del programa, que durante el último año logró una amplia participación de estudiantes y docentes, generando experiencias educativas en distintos espacios de la ciudad y fortaleciendo el vínculo entre la comunidad y su patrimonio.

Por su parte, desde la Universidad Provincial de Córdoba se remarcó el rol de la extensión universitaria como herramienta clave para acompañar iniciativas con impacto territorial. En este sentido, la directora Claudia Echezarreta destacó la importancia del programa y el valor de que la universidad pueda acompañar este tipo de propuestas, mientras que la docente Fernanda Vasallo puso en relieve el impacto del EduTurismo como espacio de formación, permitiendo a estudiantes de distintas carreras desarrollar prácticas en territorio a través de una educación situada.

En este marco, el director de Turismo, Luciano Smut, señaló que “EduTurismo propone una mirada transformadora: convertir la ciudad en un aula abierta donde los estudiantes no solo recorren espacios, sino que los interpretan, los registran y los comunican”. Además, destacó que este reconocimiento permite fortalecer el proyecto a través del acompañamiento pedagógico de la UPC, consolidando una línea de trabajo conjunta que proyecta nuevas etapas y desafíos.

El programa continuará desarrollándose con nuevas propuestas, circuitos educativos y la participación activa de estudiantes de distintas carreras, reafirmando a Morteros como una ciudad que no solo se visita, sino que se aprende, se vive y se cuenta.

Dirección de Turismo – Municipalidad de Morteros.