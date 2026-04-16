Morteros: Presentaron competencia ReciClass y campaña de recolección RAEE

La Municipalidad de Morteros, a través de la Dirección de Políticas Ambientales, informa que en el día de ayer se llevó a cabo una conferencia de prensa para la presentación oficial de dos importantes iniciativas ambientales: la competencia “ReciClass” y la campaña de recolección de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE).

La competencia “ReciClass” es una propuesta que tiene como objetivo fomentar la conciencia ambiental y la correcta gestión de residuos reciclables en instituciones educativas del ejido urbano y la zona rural de la ciudad. A través de esta iniciativa, se busca promover la participación activa de estudiantes, docentes y comunidades educativas, incentivando prácticas responsables y sostenibles.

Por otra parte, se presentó la campaña de RAEE, destinada a la recolección de residuos electrónicos en desuso, tales como equipos informáticos, electrodomésticos, herramientas eléctricas y otros dispositivos. Esta acción tiene como finalidad evitar la contaminación ambiental que generan estos residuos y promover su adecuado tratamiento y reciclaje.

Desde la Dirección de Políticas Ambientales se destacó la importancia de ambas iniciativas como herramientas fundamentales para fortalecer la educación ambiental y el compromiso ciudadano con el cuidado del entorno.

Asimismo, se invita a toda la comunidad a sumarse a estas propuestas, acompañando las acciones que apuntan a construir una Ciudad mas sustentable.