Evangelina Vigna realizó gestiones en Córdoba en diferentes Areas de Gobierno

En el Ministerio de Desarrollo Social y Promoción del Empleo la intendenta de Colonia Vignaud Evangelina Vigna, se entrevistó con el ministro Marcos Torres, con quien abordaron acciones sobre los distintos programas que disponen para los municipios como los vinculados a inserción laboral, herramientas de capacitación

Además evaluaron posibilidades de programas para la protección social vinculados a la seguridad alimentaria entre otros.

En el área de Coordinaciones Locales de Educación del Ministerio de Educación la intendenta Evangelina Vigna junto al director del Instituto Agropecuario Salesiano, Gustavo Mina abordaron el tema ambiental en la formación de los técnicos agropecuarios

Durante el encuentro la mandataria municipal puso en conocimiento a la funcionaria provincial sobre las políticas ambientales que vienen concretando el municipio, programas reconocidos a nivel nacional e internacional y en ese marco los proyectos para el cuidado del ambiente que desde la institución educativa viene desarrollando y los proyectos que se tienen en carpeta para su implementación

Aportes al Centro Juvenil

Pelotas y distintos elementos para la práctica de fútbol y vóley fueron entregados a al Centro Juvenil Vignaud por la intendenta Evangelina Vigna, que fueron gestionados ante la Agencia Córdoba Deporte

Además la gestión realizada concretada ante el director de la Agencia Córdoba Deportes le permitió obtener recursos para la continuación de obras que vienen concretando la institución deportiva de la localidad

«Nuestro propósito es seguir impulsando el deporte en el ámbito local, el que se desarrolla en forma conjunta entre el municipio y el Centro Juvenil en su sede, como en el polideportivo municipal, entonces siempre gestionamos para conseguir las herramientas necesarias para que la niñez, la adolescencia y la juventud puedan disfrutar y jugar para el crecimiento como personas» destacó la intendenta Evangelina Vigna al agradecer a Mariano Reutemann el aporte realizado.

Fuente: Regionalísimo