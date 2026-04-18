Informe Departamental Ansenuza: Hechos en La Paquita, Brinkmann y Morteros

La Departamental Ansenuza informa sobre hechos ocurridos en las últimas horas. Ocurrieron en La Paquita, Brinkmann y Morteros

INFORME DEPARTAMENTAL ANSENUZA

*DOS HOMBRES DETENIDOS POR ORDEN DE DETENCIÓN*

*LA PAQUITA*

En calle San Martin se procedió a la Detención de un hombre de 40 años de edad sobre el cual regía una orden de Detención de la Fiscalía de Instrucción de Morteros por un hecho de Instancia Privada. El detenido fue trasladado a la alcaldía de la comisaría de Brinkmann a disposición del magistrado interviniente.

*BRINKMANN*

En calle Dr. Pitt Funes se procedió a la detención de un hombre de 82 años de edad sobre el cual regía una orden de Detención por parte de la Fiscalía de Instrucción de Morteros por el delito de Amenazas Calificadas. El detenido fue alojado en la alcaldia de la comisaría local a disposición del magistrado interviniente.

*GENTILEZA COMISARÍA DE BRINKMANN*

*MORTEROS*

• *UN JOVEN FUE APREHENDIDO EN FLAGRANCIA POR HURTO EN UN COMERCIO*

A raíz de un llamado a la línea de emergencia se toma conocimiento de un hecho de Hurto en un comercio ubicado por calle Lavalle en la cual una joven de 31 años de edad, manifiesta que un joven ingresa al lugar y sustrae 12 chocolates dándose a fuga. Con las filiaciones y descripciones de la vestimenta aportada se implementa un operativo cerrojo logrando en cercanias del lugar la aprehensión de un joven de 18 años de edad y el recupero de los chocolates sustraídos. El aprehendido fue trasladado a la alcaldía de la comisaría local a disposición de la Fiscalía de Instrucción de Morteros.

*GENTILEZA COMISARÍA DE MORTEROS*