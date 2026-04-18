Morteros: Comenzó curso de computación para niños y niñas de la ciudad

Comenzó el curso “Computación para niños y niñas”, impulsado por la Municipalidad de Morteros a través de la Secretaría de Políticas Educativas.

La propuesta se lleva adelante en el Punto Digital, donde los niños y niñas ya están dando sus primeros pasos en el uso de la tecnología, en un entorno pensado para aprender jugando y desarrollar habilidades digitales desde temprana edad.

Este tipo de iniciativas promueve el acceso equitativo al conocimiento tecnológico y acompaña el desarrollo educativo de las infancias en la ciudad.